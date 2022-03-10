Фото: Andras Kralla

Эпицентр

Койт Бринкманн

10 марта 2022 в 10:50

«Мы работаем по двенадцать часов в день без выходных». Фирма, нанимающая украинцев, не выполняет закон

Из рабочих графиков крупной клининговой фирмы Krausberg следует, что она нарушает трудовое законодательство, вынуждая своих работников, нанятых в Украине, трудиться по 400 часов в месяц.

«Мы работали по 12 часов в день без выходных», - рассказала бывшая работница Krausberg, приехавшая из Украины. Она работала около 400 рабочих часов в месяц, что в два раза превышает максимум, разрешенный законом.