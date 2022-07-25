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    Эстонские предприятия вновь запустили бизнес с партнерами из Украины

    Сотрудничество эстонских предпринимателей с работниками и компаниями из Украины к сегодняшнему дню в целом стабилизировалось — настало время наверстывать упущенные с началом войны сроки и возможности.

    Член правления AS Wermo Рауль Вене. Фото: Arvo Meeks, Lõuna-Eesti Postimees, Scanpix
    У компании Fontakt, предлагающей предприятиям программные решения по оптимизации продаж и управлению взаимоотношениями с клиентами, есть команда разработчиков из Украины, многие из которых сейчас живут в Эстонии.
    По словам исполнительного директора Fontakt Сийма Сальме, с началом российского военного вторжения в Украину завершение работы или проекта к сроку стало для членов команды вопросом абсолютно второстепенным.
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    «Люди в первую очередь должны заботиться о себе и своих семьях», — подчеркивает Сальме.
    В тот момент, когда началась война, главный разработчик компании, сам родом из Украины, находился в Эстонии и не мог вернуться на родину.
    «В то же время у него была возможность привлечь сюда разработчиков из Украины. Процесс, конечно же, занял много времени, и мне пришлось ехать на границу, чтобы организовать транспорт... Это стало вдохновляющим и одновременно очень сложным предприятием», — вспоминает Сийм Сальме.
    Из-за войны руководству Fontakt пришлось отложить реализацию планов по развитию и расширению бизнеса на срок от полугода до трех кварталов, признает предприниматель.
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    «Мы уже давно занимаемся созданием приложения и собирались было выйти с ним на первые зарубежные рынки, однако довести функционал до требуемого уровня нам в нынешних условиях так и не удалось. Поэтому мы ограничились продажами и тестированием в Эстонии», — делится подробностями Сальме.
    Работа продолжается, и в ней уже принимают участие разработчики, оставшиеся в Украине — они находятся сейчас за пределами зоны боевых действий.
    Несмотря на все трудности, перспективы бизнеса для Fontakt выглядят сегодня многообещаюше, считает Сийм Сальме.
    «Когда усилия по сбыту не приносят должных плодов, а ситуация в экономике ухудшается, предприятия еще больше нуждаются в предлагаемых нами решениях по оптимизации продаж», — уверен он.

    Без украинских деталей непросто

    25 февраля нынешнего года из Украины в Эстонию должен был отправиться груз для выруского мебельного предприятия Wermo. Естественно, товар не пришел.
    Как рассказывает член правления Wermo Рауль Вене, для компании это стало первым ударом, имевшим непосредственное отношение к войне.
    «Мы получили эту партию лишь в конце мая — начале июня. До этого пришлось искать замену у эстонских и литовских производителей», — делится подробностями Вене.

    Возможно вас это удивит, но поставки из Украины восстановлены. С начала войны мы получили уже две партии товара с завода, который находится к югу от Киева.

    Рауль Вене
    Член правления компании Wermo
    По его словам, подходящие детали на замену пришли лишь через четыре недели, в результате с поставками продукции начались задержки. Кроме того, замена обошлась Wermo на несколько тысяч евро дороже.
    Производимая Wermo продукция, как правило, идет на экспорт. Из Украины предприятие получает металлические детали для мебели, дешевые и качественные.
    Цены же на аналогичные детали литовского и эстонского производства настолько высоки, что закупать их постоянно предприятию просто не выгодно, продолжает предприниматель.
    «Кстати, возможно вас это удивит, но поставки из Украины восстановлены. С начала войны мы получили уже две партии товара с завода, который находится к югу от Киева», — дополняет картину Рауль Вене.
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    По его словам, Wermo поддерживает деловые отношения с украинскими партнерами не только из-за выгодных цен: «Просто нам удалось наладить хорошие контакты, и отношения сложились надежные и качественные».
    В первом полугодии предприятие продемонстрировало неплохой оборот, однако в плане прибыли все оказалось не столь впечатляющей, поскольку руководство Wermo приняло стратегическое решение не поднимать отпускные цены, несмотря на значительное удорожание сырья с начала войны, поясняет Вене.
    Ситуация изменилась настолько, что весь аутсорсинг и производство заготовок пора переводить в Эстонию и заниматься этим самостоятельно, поскольку объемы заказов падают, отмечает предприниматель.
    «Я думаю, что, действуя таким образом, мы сумеем пережить этот мрачный период», — резюмирует член правления Wermo.

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