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  • 13.06.25, 17:05

Президент Карис одобрил выход Эстонии из Оттавской конвенции

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, пишет rus.err.ee.
Канцелярия Президента Республики.
  • Канцелярия Президента Республики.
  • Foto: Erik
Четвертого июня Рийгикогу принял закон о выходе из конвенции, запрещающей использовать, накапливать, производить и передавать противопехотные мины, а также требующей их уничтожения. В пятницу, 13 июня, президент Алар Карис одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции.
Согласно закону о выходе из Оттавской конвенции, Эстония покидает соглашение из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью. Выход из конвенции даст Силам обороны Эстонии большую гибкость и свободу в выборе вооружения и решений, необходимых для обороны страны.
Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году, а Эстония присоединилась к ней в 2004 году.
Кроме Эстонии, процесс выхода из Оттавской конвенции начали Латвия, Литва, Польша и Финляндия, а в Латвии и Литве парламенты уже приняли соответствующие законы, в парламентах Финляндии и Польши обсуждения состоятся в ближайшее время.

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