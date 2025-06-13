Президент Карис одобрил выход Эстонии из Оттавской конвенции

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, пишет rus.err.ee
.
- Канцелярия Президента Республики.
- Foto: Erik
Четвертого июня Рийгикогу принял закон о выходе из конвенции, запрещающей использовать, накапливать, производить и передавать противопехотные мины, а также требующей их уничтожения. В пятницу, 13 июня, президент Алар Карис одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции.
Согласно закону о выходе из Оттавской конвенции, Эстония покидает соглашение из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью. Выход из конвенции даст Силам обороны Эстонии большую гибкость и свободу в выборе вооружения и решений, необходимых для обороны страны.
Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году, а Эстония присоединилась к ней в 2004 году.
Кроме Эстонии, процесс выхода из Оттавской конвенции начали Латвия, Литва, Польша и Финляндия, а в Латвии и Литве парламенты уже приняли соответствующие законы, в парламентах Финляндии и Польши обсуждения состоятся в ближайшее время.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о внесении изменений в Конституцию, согласно которому проживающие в Эстонии граждане третьих стран, а со следующих выборов и лица без гражданства, лишаются права голоса на местных выборах, пишет rus.err.ee.
Президент Алар Карис не провозгласил принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, заявив, что поправка к закону не соответствует Конституции Эстонии, передает rus.err.ee.
Президент Алар Карис не провозгласил закон о поправках в Закон о недрах, принятый Рийгикогу, поскольку он не соответствует Конституции и несоразмерно ограничивает свободу предпринимательства.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.