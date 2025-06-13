Назад 13.06.25, 17:05 Президент Карис одобрил выход Эстонии из Оттавской конвенции Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, пишет rus.err.ee

Канцелярия Президента Республики.

Foto: Erik

Четвертого июня Рийгикогу принял закон о выходе из конвенции, запрещающей использовать, накапливать, производить и передавать противопехотные мины, а также требующей их уничтожения. В пятницу, 13 июня, президент Алар Карис одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции.

Согласно закону о выходе из Оттавской конвенции, Эстония покидает соглашение из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью. Выход из конвенции даст Силам обороны Эстонии большую гибкость и свободу в выборе вооружения и решений, необходимых для обороны страны.

Оттавская конвенция вступила в силу в 1999 году, а Эстония присоединилась к ней в 2004 году.

Кроме Эстонии, процесс выхода из Оттавской конвенции начали Латвия, Литва, Польша и Финляндия, а в Латвии и Литве парламенты уже приняли соответствующие законы, в парламентах Финляндии и Польши обсуждения состоятся в ближайшее время.