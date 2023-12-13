Зеркало экономики покрылось трещинами: причин для радости нет Упаковочная промышленность остро чувствует проблемы перерабатывающей, поскольку они тесно взаимосвязаны. Фото: Liis Treimann
Заказы на упаковку отражают состояние экономики Эстонии, считают предприниматели в сфере печати и упаковки, чей оборот снизился параллельно обрабатывающей промышленности.
Pakenditööstus OÜ обслуживает в основном обрабатывающую промышленность, и упаковка действительно может быть индикатором того, как идут дела в экономике, говорит глава Pakenditööstus Антс Вийрмаа. Упаковка необходима практически на каждом этапе производства, и, следовательно, у предприятий, работающих в сфере упаковки и печати, есть хорошее представление о положении эстонских производителей.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения! Объем производства Enefit Green в ноябре вырос на треть
Производитель экологически чистой энергии Enefit Green сообщил инвесторам, что в ноябре произвел 108,4 ГВтч электроэнергии. Производство выросло почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производитель экологически чистой энергии Enefit Green сообщил инвесторам, что в ноябре произвел 108,4 ГВтч электроэнергии. Производство выросло почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Luminor: конец года принес новую надежду фондовым рынкам
Замедление инфляции и ожидание того, что стремительный рост процентных ставок закончился, подтолкнули фондовые рынки к росту в прошлом месяце. Это также изменило тактику пенсионных фондов Luminor на фондовых рынках с осторожной на нейтральную.
Замедление инфляции и ожидание того, что стремительный рост процентных ставок закончился, подтолкнули фондовые рынки к росту в прошлом месяце. Это также изменило тактику пенсионных фондов Luminor на фондовых рынках с осторожной на нейтральную.
Меэлис Мандель: «жажда наживы»?! Заявление Департамента конкуренции демонстрирует перекошенное отношение к бизнесу
Выражение «жажда наживы» ярко и именно негативно окрашено, оно искажает отношение к бизнесу, поскольку выставляет главный двигатель экономики – стремление получить предпринимательскую прибыль – как что-то плохое и предосудительное. Это в корне неверный посыл, пишет главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Выражение «жажда наживы» ярко и именно негативно окрашено, оно искажает отношение к бизнесу, поскольку выставляет главный двигатель экономики – стремление получить предпринимательскую прибыль – как что-то плохое и предосудительное. Это в корне неверный посыл, пишет главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Меэлис Мандель: «жажда наживы»?! Заявление Департамента конкуренции демонстрирует перекошенное отношение к бизнесу
Выражение «жажда наживы» ярко и именно негативно окрашено, оно искажает отношение к бизнесу, поскольку выставляет главный двигатель экономики – стремление получить предпринимательскую прибыль – как что-то плохое и предосудительное. Это в корне неверный посыл, пишет главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Выражение «жажда наживы» ярко и именно негативно окрашено, оно искажает отношение к бизнесу, поскольку выставляет главный двигатель экономики – стремление получить предпринимательскую прибыль – как что-то плохое и предосудительное. Это в корне неверный посыл, пишет главный редактор Äripäev Меэлис Мандель.
Производитель шоколада с мухоморами: «Их нет в магазине, только в моем багажнике» внесены уточнения о фирме Stay Young
Что заставляет людей покупать шоколад с ядовитым грибом, и много ли приносит опасный бизнес, рассказал владелец Prana Organics Хорре Салусте.
Что заставляет людей покупать шоколад с ядовитым грибом, и много ли приносит опасный бизнес, рассказал владелец Prana Organics Хорре Салусте.
Производитель шоколада с мухоморами: «Их нет в магазине, только в моем багажнике» внесены уточнения о фирме Stay Young
Что заставляет людей покупать шоколад с ядовитым грибом, и много ли приносит опасный бизнес, рассказал владелец Prana Organics Хорре Салусте.
Что заставляет людей покупать шоколад с ядовитым грибом, и много ли приносит опасный бизнес, рассказал владелец Prana Organics Хорре Салусте.