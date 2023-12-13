Зеркало экономики покрылось трещинами: причин для радости нет

Упаковочная промышленность остро чувствует проблемы перерабатывающей, поскольку они тесно взаимосвязаны.Фото: Liis Treimann

Заказы на упаковку отражают состояние экономики Эстонии, считают предприниматели в сфере печати и упаковки, чей оборот снизился параллельно обрабатывающей промышленности.

Pakenditööstus OÜ обслуживает в основном обрабатывающую промышленность, и упаковка действительно может быть индикатором того, как идут дела в экономике, говорит глава Pakenditööstus Антс Вийрмаа. Упаковка необходима практически на каждом этапе производства, и, следовательно, у предприятий, работающих в сфере упаковки и печати, есть хорошее представление о положении эстонских производителей.

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