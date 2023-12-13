Зеркало экономики покрылось трещинами: причин для радости нет

Объем производства Enefit Green в ноябре вырос на треть

Производитель экологически чистой энергии Enefit Green сообщил инвесторам, что в ноябре произвел 108,4 ГВтч электроэнергии. Производство выросло почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производитель экологически чистой энергии Enefit Green сообщил инвесторам, что в ноябре произвел 108,4 ГВтч электроэнергии. Производство выросло почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.