Деловые ведомости
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  • 24.01.25, 16:25

Делов-то: пора прекратить повышать пенсии? Отключаемся от электросети России

В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты ДВ обсуждают риски того, что эстонская электросеть отключится от электросети России (та самая BRELL). Хватит ли нам электричества? Или будут отключения? Рост цен на отопление: что делать жителям Ида-Вирумаа? Нужно ли прекратить повышать пенсии? И какой кризис грозит Эстонии в связи с этим? Что думает Трамп о войне с Украиной? В студии Дмитрий Фефилов, Ярослав Тавгень и Олеся Лагашина.
Как перестать беспокоиться о BRELL и начать жить? Почему такие высокие счета за отопление, и что с этим делать? Накажем ли пенсионеров за неэффективность чиновников? Нужно ли прекратить повышать пенсии?
  • Как перестать беспокоиться о BRELL и начать жить? Почему такие высокие счета за отопление, и что с этим делать? Накажем ли пенсионеров за неэффективность чиновников? Нужно ли прекратить повышать пенсии? Foto: Алена Ценно
Скачки напряжения: Эстония вот-вот отключится от электросети BRELL. Ждать ли перебоев с электричеством и роста цен? «Потрогайте траву и начните радоваться жизни. Но лифтов на всякий случай избегайте», – советует беспокоящимся за рассинхронизацию Ярослав Тавгень.
Стоит ли верить тому что пишут (а пишут ли?) на стенах подъездов, и чем пугают некоторые оппозиционные политики? Где проходит граница между «нагнетанием паники» и разумным предупреждением о возможном кризисе? Отдаем должное стратегической последовательности популистов в Рийгикогу.
Паника и смута – любимый инструмент России? Стоит ли брать энергетические объекты под охрану Кайтселийта? И что потенциально опаснее: случайные разрушения из-за некомпетентности экипажей и ветхости «теневого флота» РФ или осознанные диверсии со стороны России? Дмитрий Фефилов бьет тревогу. Балтийское море как испытательный полигон Китая.
Проблема с теплоснабжением в Ида-Вирумаа: счета стали большими! Пора задуматься об энергоэффективности старых домов? Но кто будет за это платить? Сюжет Ярослава Тавгеня и живое обсуждение не остывающей (в отличие от батарей) темы.
Работодатели просят правительство заморозить государственные расходы, отказавшись от индексации до конца экономического кризиса. Иными словами, прекратить повышать пенсии. Честно ли наказывать пенсионеров и врачей за неэффективность госаппарата?
Ну и как понять Трампа? То он критикует Путина, то предлагает ему на двоих тотальное ядерное разоружение. Какова позиция 47-го президента США по войне в Украине?
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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