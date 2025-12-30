Назад 30.12.25, 17:46 Программист разрабатывает на старом спиртзаводе несколько видов дронов Несколько лет назад предприниматель Индрек Кыуэ оставил карьеру в сфере программирования, основал компанию в области робототехники и занялся разработкой дронов.

Полтора года назад основавший компанию в сфере робототехники Индрек Кыуэ сосредоточился на разработке дронов.

Foto: Erakogu

Недавно владелец компании V1EE OÜ, программист Индрек Кыуэ, создал дрон, способный поднять в воздух человека. Хотя технически этот беспилотник весом 20 килограммов можно надеть с помощью ремней и взлететь, он не предназначен для таких целей.