  30.12.25, 17:46

Программист разрабатывает на старом спиртзаводе несколько видов дронов

Несколько лет назад предприниматель Индрек Кыуэ оставил карьеру в сфере программирования, основал компанию в области робототехники и занялся разработкой дронов.
Полтора года назад основавший компанию в сфере робототехники Индрек Кыуэ сосредоточился на разработке дронов.
  • Полтора года назад основавший компанию в сфере робототехники Индрек Кыуэ сосредоточился на разработке дронов.
  • Foto: Erakogu
Недавно владелец компании V1EE OÜ, программист Индрек Кыуэ, создал дрон, способный поднять в воздух человека. Хотя технически этот беспилотник весом 20 килограммов можно надеть с помощью ремней и взлететь, он не предназначен для таких целей.
