Назад 09.04.25, 09:01 Сеть эстонских подставных фирм прокручивает миллионы через загадочные онлайн-казино «Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела», — говорит таллиннский парикмахер Хейки Ростер. Но мы звоним не по личному вопросу и не по поводу его работы: на его имя зарегистрирована компания, которая в прошлом году без единого работника сделала оборот свыше пяти миллионов евро. Однако делиться секретом успеха Ростер не хочет.

«Я не заинтересован», — добавляет он. Миллионы евро его фирма Pixtab заработала якобы на продаже изображений в интернете — на сайте компании можно найти самые разные иллюстрации и фотографии природы, автомобилей, еды и многого другого. Однако почему-то создать аккаунт на сайте и купить какую-либо из картинок невозможно.

Другой эстонец, Дмитрий Цеханoвский, также начал заниматься продажей изображений несколько лет назад. Его интернет-магазин по дизайну и ассортименту почти не отличается от сайта Ростера. «Я не обязан вам что-либо объяснять», — отказывается Цеханoвский рассказывать о сути своего бизнеса.

Жительница Таллинна Светлана тоже недавно решила открыть собственный фотобанк — для этого она зарегистрировала фирму в начале прошлого года. Связанный с ней ранее по бизнесу Вадим примерно в то же время начал предлагать онлайн-курсы по трейдингу. А связанная в свою очередь с Вадимом Ольга запустила в интернете услуги по копирайтингу. Зарабатывать на рекламных текстах решили и Максим с матерью Надеждой — они также зарегистрировали по фирме. Увы, ни на одном из сайтов этих компаний нельзя реально что-либо заказать.

Эти предприятия — как и десятки других аналогичных фирм-призраков в Эстонии и за её пределами — являются частью огромной и хорошо спланированной сети, цель которой — маскировать денежные потоки, направляемые в онлайн-казино.

Ситуация повышенного риска