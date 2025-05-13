Назад 14.05.25, 06:00 Одни инвесторы вышли, другие не получили от краудфандинговой платформы ни копейки Латвийская краудфандинговая платформа Bulkestate последние годы переживает не лучшие времена. По словам руководства, они, тем не менее, по возможности возвращают инвесторам деньги. Но есть и те, кто за последние два года не получил от платформы ничего.

Один из самых крупных проектов, в который инвесторы вложили деньги через платформу Bulkestate, располагается в Риге по адресу Raņķa Dambis 31. По мнению руководителя платформы, если бы этот объект был выставлен на аукцион, то пришлось бы сильно снизить цену, чтобы найти покупателя. Поэтому инвесторы вынуждены ждать лучших времен.

Foto: Bulkestate

Полтора года назад руководитель краудфандинговой платформы Bulkestate Игорь Пунтус, комментируя ситуацию, признавал, что проблемы у платформы есть. «У нас достаточно много банкротных случаев», – говорил он о проектах недвижимости в Латвии, из которых инвесторам не удавалось вывести деньги.

В то же время Пунтус обнадеживал, что они не какая-то шарашкина контора и планируют рассчитаться с инвесторами. «Мы не бежали куда-нибудь в Мексику. Мы находимся в центре Риги. Мы доступны», – уверял он тогда.

Платформа Bulkestate специализировалась на проектах недвижимости в Латвии, к которым предлагала инвесторам присоединиться через одноименную фирму, зарегистрированную в Эстонии в 2016 году. По словам руководства, с 2023 года эстонская фирма не ведет деятельности по привлечению капитала, а лишь возвращает деньги инвесторам.

С тех пор мало что изменилось

Выйти на связь с Bulkestate в этот раз оказалось сложнее, однако на сообщение, отправленное на личный э-адрес Игоря Пунтуса, ответ пришел почти сразу: «Мои контакты доступны в годовом балансе, все знают мой мейл, мой номер. Я лично со своего мейла всем отвечаю в силу возможностей. Но я не справочное бюро, если мне кто-то звонит», – сказал он. На вопрос, почему получить ответ на письмо, отправленное на официальный адрес, который указан на странице платформы, инвесторам не удается, Пунтус признал, что такая проблема есть. Если инвесторов даже не информируют, ситуация, скорее всего, проблематичная, и нельзя исключать возможность преднамеренного приобретения активов инвесторов либо самими представителями платформы, либо заемщиками, а также конфликта интересов между провайдером платформы и инвестором. Алар Войтка финансовый эксперт Valuation Services В марте этого года одному эстонскому инвестору (имя редакции известно – прим. ред.) все-таки удалось дозвониться до Пунтуса. «Он пообещал сразу прислать мне информацию о проектах на улице Амалиас и улице Вильпа. Но после этого он перестал отвечать на письма и телефонные звонки», – рассказывает инвестор, который в итоге сумел вновь связаться с руководством платформы лишь после того, как обратился в суд. «Понятное дело, что многие деньги инвесторов застряли. Кто-то с адвокатами к нам приходит, кто-то так. С каждым инвестором мы решаем вопрос отдельно. Кто-то использует Direct Exit (программа платформы, позволяющая продать ей купленную у нее же долю – прим. ред.), с кем-то мы договариваемся как-то…» – комментирует руководитель Bulkestate. Опция, которая не работает По словам эстонского инвестора, в апреле Bulkestate предложила ему договориться о возврате 70% от вложенной суммы до конца года. «Но я не решился обсуждать этот вопрос, так как, судя по комментариям, у многих деньги ушли с аккаунта, но на банковский счет так и не пришли», – недоволен он тем, как функционирует возможность Direct Exit. Те же самые проблемы на форуме обсуждали еще два года назад, когда инвесторы уже писали о том, что она не работает. Пунтус на это отвечал, что деньги, которые инвесторы хотят вывести через Direct Exit, платформа выплачивает не из своего кармана. «Пока мы не получили деньги от заемщика, мы не можем их перевести инвестору. Но система при этом показывает, что деньги были выведены», – пояснял руководитель Bulkestate. Горячие новости Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство Одна из самых богатых женщин Эстонии строит бизнес-район на окраине Раквере KM Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Деньги выплачиваются, но не всем

Идти в суд против заемщиков и владельцев проектов недвижимости Пунтус не считает целесообразным, поскольку в этом случае объекты будут выставлены на аукцион, и инвесторы потеряют много денег.

Он приводит в пример объект, который судебный исполнитель в прошлом году выставлял на продажу пять раз. «Каждый раз он опускал цену и в итоге сказал, что если продолжит, то сумма, которую он будет взыскивать, будет меньше, чем мы ему одолжили», – сказал Пунтус.

Многие инвесторы, которые уже несколько лет находятся в подвешенном состоянии и не получали никаких выплат от Bulkestate, уже, вероятно, были бы согласны получить хоть какие-то деньги обратно, пусть сумма окажется и меньше первоначальной инвестиции. Завершение проектов также сняло бы бремя с самой платформы. Но на это Пунтус лишь замечает, что надо подумать: «Я пока не могу ответить на этот вопрос».

При нормальных обстоятельствах платформа должна действовать в интересах инвесторов, при необходимости реализуя залог с дисконтом, например, если деньги инвесторов, вложенные в девелоперские проекты, обеспечены недвижимостью. Если кредитный риск материализовался, а проекты, в которые были вложены деньги, оказались коммерчески неудачными, деньги могут не вернуть, особенно в случае необеспеченных требований к целевым компаниям. В случае иска к поставщику платформы, который задерживает выплаты вопреки договору, возврат денег инвесторов зависит от исхода гражданского спора или банкротства. И то, и другое может занять несколько лет. Алар Войтка финансовый эксперт Valuation Services

И тем не менее Пунтус отмечает, что платформа продолжает возвращать деньги инвесторам по мере поступления выплат от заемщиков. «В 2023 году мы выплатили инвесторам 755 351,51 евро. В 2024 – 232 968,84 и в 2025 году на 01.05 – 219 578,03», – приводит он цифры.

Из последнего отчета Bulkestate OÜ за 2023 год следует, что выплаты инвесторам составили 700 тысяч евро, а размер полученных от заемщиков процентов – 830 тысяч.

По словам руководителя платформы, из 13 тысяч официальных инвесторов платформы, активных, – тех, кто хоть раз инвестировал через нее деньги, – на середину 2023 года было около 2500 человек. «С того момента с большим числом, с сотнями инвесторов мы благополучно рассчитались и распрощались», – утверждает Пунтус.

В то же время на форумах продолжают появляться новые сообщения от вкладчиков, что уже несколько лет они не только не получали денег от Bulkestate, но и информации и ответов на свои запросы. По словам эстонского инвестора, последний раз выплаты с платформы у него датированы февралем 2022 года, а информация по проектам, в которых у него застряли деньги, последний раз обновлялась весной 2023 года.

В последнем финансовом отчете эстонской фирмы Bulkestate за 2023 год значится, что самые большие расходы платформы пришлись на ИТ (45 601 евро), а также продвижение и рекламу (29 059 евро). На вопрос, почему у платформы, которая уже тогда не вела активной деятельности, такие большие расходы, Пунтус ответил: «Оценка, что якобы операционные расходы "такие большие", является спекулятивной. Данные расходы необходимы для коммерческой деятельности платформы».