Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет

Общее сокращение числа занятых в основном произошло за счет предпринимателей. Фото иллюстративное.
Foto: Liis Treimann
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева рассказала, что в первом квартале 2025 года насчитывалось 64 200 безработных, что является самым высоким показателем за последние 12 лет: «Число безработных увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5300 человек. Уровень безработицы повысился на 8,6%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем годом ранее, и на 1,2 процентных пункта больше, чем в последнем квартале прошлого года».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Сравнение S&P 500, Stoxx 600 и OMX Tallinn за 25 лет
Траектория индекса Таллиннской биржи на протяжении четверти века мало отличалась от движений таких индексов, как S&P 500 и Stoxx 600. Более того, у OMX Tallinn есть и свои преимущества. И тем не менее, местный капитал утекает в международные индексы, так как инвестировать в индекс Таллиннской биржи возможности нет.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.