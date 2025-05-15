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  • 15.05.25, 09:55

Предпринимателей становится все меньше: безработица установила рекорд за 12 лет

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2025 года уровень безработицы составил 8,6%, уровень трудовой занятости – 67,4% а уровень участия в рабочей силе – 73,7%.
Общее сокращение числа занятых в основном произошло за счет предпринимателей. Фото иллюстративное.
  • Общее сокращение числа занятых в основном произошло за счет предпринимателей. Фото иллюстративное.
  • Foto: Liis Treimann
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева рассказала, что в первом квартале 2025 года насчитывалось 64 200 безработных, что является самым высоким показателем за последние 12 лет: «Число безработных увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5300 человек. Уровень безработицы повысился на 8,6%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем годом ранее, и на 1,2 процентных пункта больше, чем в последнем квартале прошлого года».
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