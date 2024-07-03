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Кристьян Прууль

3 июля 2024 в 14:18









BLRT восстановил прибыль, но дивиденды выплачивать не планирует

Завод BLRT. Фото: Liis Treimann

Принадлежащий Федору Берману судостроительный концерн BLRT в прошлом году потерял в выручке, но в то же время достиг прибыльности предыдущих лет.

В прошлом году оборот концерна снизился почти на 10% до 484 млн евро. Основные виды деятельности (продажа металла и металлических изделий, производство сложных, крупногабаритных и высокотехнологичных решений из стали, нержавеющей стали и алюминия, ремонт и строительство судов, машиностроение) составили 80,3% от общего оборота.