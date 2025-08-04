Назад 05.08.25, 06:00 «Спаси нас, Дядя Сэм»: что сулит Европе новый договор с США? Последние 70 лет мы спокойно жили под американским военным «зонтиком». И теперь за это придется расплачиваться: за провал миграционной политики, экономической политики, былой зависимости от российского газа и нефти, за неспособность к социальным реформам, считает финансовый эксперт Рон Лувищук.

«Европейский союз говорит: «Окей, Дядя Сэм. Мы согласны платить пошлины, согласны закупать у тебя товары, сесть на американскую нефтяную иглу, сделав тебя единственным поставщиком энергоносителей, согласны инвестировать деньги в американскую экономику, согласны, чтоб наши товары были дорогими, а бизнес уходил в США. Только, пожалуйста, спаси нас».

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Евросоюз, согласившись на уплату 15% пошлин на экспорт европейских товаров, заключил с США рамочное соглашение, одновременно открывающее европейский рынок для американских компаний без ограничений.

Тарифы коснутся 70% европейского экспорта на сумму примерно 780 млрд евро. Импорт из США облагаться дополнительными тарифами не будет. Обе стороны согласились о беспошлинной торговле некоторыми товарами на общую сумму порядка 70 млрд евро. ЕС также обязался купить у США энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов, инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США, а также закупить оружие у американцев на неопределенную сумму.

Финансовый эксперт Рон Лувищук в комментарии ДВ отметил, что это не худшие условия для ЕС в нынешней ситуации. Он напомнил, что и США, и Европейский Союз являются федеративными структурами, но если в США вопросы внешней торговли и общегосударственных финансов и обороны делегированы федеральному правительству в Вашингтоне, то в ЕС они преимущественно остаются прерогативой национальных правительств.

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Он бы выторговал себе, конечно, какие-то другие условия, но в результате ЕС бы развалился.

«Верховный комиссар по иностранным делам, представительница Эстонии Кая Каллас сейчас пытается создать что-то вроде “министерства иностранных дел ЕС”, но пока без явного успеха. И если бы Европейский Союз сейчас не согласился на те условия, которые выдвинул Трамп, он спокойно пошел бы к каждой из стран торговаться отдельно. Он бы выторговал себе, конечно, какие-то другие условия, но в результате ЕС бы развалился. Потому что, если есть отдельный договор с Францией, Германией, Италии и Венгрией, ни о каком союзе говорить уже нельзя», – полагает Лувищук.

По его словам, для многих европейских компаний – в частности для немецкой автомобильной промышленности – пошлины в размере 15% на ввоз продукции в США станут серьезным вызовом: «Но самым сложным станет даже не это. А то, что европейский рынок открывается для американских продуктов без пошлин. Это означает, что все то, что производится в Соединенных Штатах, а это в значительной степени сельскохозяйственная продукция, будет поступать в Европу без ограничений. И мы еще посмотрим, к чему это приведет в Италии, Франции и других странах».

«Шериф сказал: нужно платить больше»

Лувищук также подчеркнул, что заключенное соглашение имеет не только экономический, но и стратегический геополитический смысл, и тем сложнее от него было отказаться Европе.

15% мы будем платить постоянно – будет ли президентом Трамп, Вэнс или в Овальный кабинет вернутся демократы.

«15% мы будем платить постоянно – будет ли президентом Трамп, Вэнс или в Овальный кабинет вернутся демократы, станет новым лидером Марк Цукерберг или Илон Маск. Европейский Союз показал свою геостратегическую слабость: отсутствие единого финансового центра, бюджета, армии, министерств внутренних и внешних дел, неспособность противостоять российской агрессии, – отмечает он. – Европейский Союз говорит: “Окей, Дядя Сэм. Мы согласны платить пошлины, согласны закупать у тебя товары, сесть на американскую нефтяную иглу, сделав тебя единственным поставщиком энергоносителей, согласны инвестировать деньги в американскую экономику, согласны, чтоб наши товары были дорогими, а бизнес уходил в США. Только, пожалуйста, спаси нас”».

Эксперт отметил, что ключевой причиной для заключения договора стала именно неспособность структур Европейского Союза взять на себя ответственность за происходящее в Европе. «Последние 70 лет мы спокойно жили под американским военным “зонтиком”. И теперь за это придется расплачиваться: за провал миграционной политики, экономической политики, былой зависимости от российского газа и нефти, за неспособность к социальным реформам. За эти десятилетия под защитой США в Европе построили прекрасные социальные государства. Но теперь шериф решил, что за это нужно платить больше».

По словам Лувищука, ожидать от беспошлинной торговли американскими товарами серьезных выгод для рядового потребителя в Европе не стоит, продиктовано это структурой импорта: «Американские товары – это фармацевтика, дигитальные услуги, это станки, крупный экспорт для промышленности. Того, что называется “ширпотреб”, очень мало. Ну, станет его немного больше – например, американские машины будут поступать без дополнительных пошлин. Но так ли велико число их покупателей в Европе?»