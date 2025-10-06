Назад 06.10.25, 08:36 Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку Главное желание Урмаса Суклеса, управляющего Хаапсалу уже четверть века, — чтобы его избирательному союзу на предстоящих выборах не пришлось создавать коалицию и чтобы он мог править в одиночку.

В понедельник днем мэр Хаапсалу Урмас Суклес играет в теннис. Он старается выходить на корт с ракеткой три-четыре раза в неделю, чтобы поддерживать форму. 66-летний Суклес, по образованию врач, считает свою физическую форму отличной.

«Говорят, что Суклес стар. Но старым можно быть только физически. Если тело в порядке — всё хорошо. И если мозг работает. Думаю, мой мозг в порядке, я рассуждаю вполне логично», — размышляет он.

«Возраст — это одно, а ещё мне говорят, что я здесь слишком долго. Мол, это мой минус. Но я считаю, что наоборот — мой плюс», — говорит Суклес, отдыхая у теннисного корта.

Тефлоновые мужчины Тефлоновые мужчины» — это серия публикаций Äripäev о самых долго работающих мэрах и волостных старейшинах Эстонии. Все они мужчины и все снова стремятся к власти на выборах, которые пройдут на следующей неделе.

Сегодня Суклес обед пропустил — это время ушло на теннис. На вопрос, могут ли сотрудники мэрии Хаапсалу тоже поиграть в теннис посреди дня, он ответил, что не проверяет, где и когда именно люди работают. Но заверил, что сам он остается мэром 24 часа в сутки.

Городская власть и бизнес одновременно