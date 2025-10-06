Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,21%6 730,01
  • DOW 30−0,55%46 502,35
  • Nasdaq 0,53%22 900,26
  • FTSE 100−0,07%9 484,65
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,16
  • 06.10.25, 08:36

Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку

Главное желание Урмаса Суклеса, управляющего Хаапсалу уже четверть века, — чтобы его избирательному союзу на предстоящих выборах не пришлось создавать коалицию и чтобы он мог править в одиночку.
Мэр Хаапсалу Урмас Суклес признаёт, что с точки зрения функционирования демократии смена власти, возможно, и полезна, но с точки зрения управления — определённо нет.
В понедельник днем мэр Хаапсалу Урмас Суклес играет в теннис. Он старается выходить на корт с ракеткой три-четыре раза в неделю, чтобы поддерживать форму. 66-летний Суклес, по образованию врач, считает свою физическую форму отличной.
«Говорят, что Суклес стар. Но старым можно быть только физически. Если тело в порядке — всё хорошо. И если мозг работает. Думаю, мой мозг в порядке, я рассуждаю вполне логично», — размышляет он.
«Возраст — это одно, а ещё мне говорят, что я здесь слишком долго. Мол, это мой минус. Но я считаю, что наоборот — мой плюс», — говорит Суклес, отдыхая у теннисного корта.
Тефлоновые мужчины
Тефлоновые мужчины» — это серия публикаций Äripäev о самых долго работающих мэрах и волостных старейшинах Эстонии. Все они мужчины и все снова стремятся к власти на выборах, которые пройдут на следующей неделе.
Сегодня Суклес обед пропустил — это время ушло на теннис. На вопрос, могут ли сотрудники мэрии Хаапсалу тоже поиграть в теннис посреди дня, он ответил, что не проверяет, где и когда именно люди работают. Но заверил, что сам он остается мэром 24 часа в сутки.

Городская власть и бизнес одновременно

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

