Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку

В понедельник днем мэр Хаапсалу Урмас Суклес играет в теннис. Он старается выходить на корт с ракеткой три-четыре раза в неделю, чтобы поддерживать форму. 66-летний Суклес, по образованию врач, считает свою физическую форму отличной.
«Говорят, что Суклес стар. Но старым можно быть только физически. Если тело в порядке — всё хорошо. И если мозг работает. Думаю, мой мозг в порядке, я рассуждаю вполне логично», — размышляет он.
«Возраст — это одно, а ещё мне говорят, что я здесь слишком долго. Мол, это мой минус. Но я считаю, что наоборот — мой плюс», — говорит Суклес, отдыхая у теннисного корта.
Тефлоновые мужчины
Тефлоновые мужчины» — это серия публикаций Äripäev о самых долго работающих мэрах и волостных старейшинах Эстонии. Все они мужчины и все снова стремятся к власти на выборах, которые пройдут на следующей неделе.
Сегодня Суклес обед пропустил — это время ушло на теннис. На вопрос, могут ли сотрудники мэрии Хаапсалу тоже поиграть в теннис посреди дня, он ответил, что не проверяет, где и когда именно люди работают. Но заверил, что сам он остается мэром 24 часа в сутки.
Городская власть и бизнес одновременно
На выборах в Кохтла-Ярве главными соперниками, видимо, станут Центристская партия и избирательный союз Restart Kohtla-Järve: у них самые сильные списки кандидатов как по количеству, так и по известности и опыту. Выставила здесь свой самый большой по стране список и партия Koos.
Большинство из семи нарвских списков надеются на протестные голоса, причем в их число можно включить даже список Партии реформ, если постараться представить мотивации его потенциальных избирателей, пишет нарвский журналист Роман Викулов.
Выборы все ближе, а рейтинги коалиции все ниже. Кина не будет, сказали избиратели партии «Ээсти 200», чей рейтинг составляет на данный момент около 1%, что не дает им никаких шансов пройти в местное собрание практически нигде, кроме разве что Виймси. Ой, а что случилось?
Рынок аренды жилья в Таллинне не нуждается в «мудром» партийном руководстве
Рассказывать избирателям сказки, далекие от жизни, и выдавать черное за белое – значит не уважать электорат. Это невежливо, пишет инвестор в недвижимость и преподаватель Тыну Тоомпарк в ответ на статью вице-мэра Таллинна Мадле Липпус (Социал-демократическая партия).