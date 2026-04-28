Назад ИДА-ВИРУМАА

29.04.26, 06:00 Гид из 90-х, концерт 9 мая и жизнь в лодочных гаражах: нарвская экзотика хорошо продается «Если я назову экскурсию “Поездка в Нарву на День Европы”, у меня будет ноль клиентов. Но если я поставлю в заголовок “Поездка в Нарву на День Победы”, я получу клиентов», – рассказывает гид Марко Калдур. Он же успешно организует поездки «В Нарвскую народную республику». Некоторые другие гиды тоже используют местный колорит по полной и даже заканчивают экскурсии водочкой с огурчиком.

Гид Денис Бьёркланд в образе. По мнению многих туристов, типичный нарвский парень выглядит также, как лет 20-30 назад.

Foto: Николай Андреев

Денис Бьёркланд встречает туристов в настоящем историческом костюме – в Adidas из 90-х или начала 2000-х. На шею надевает массивную золотую цепь, а за ухо засовывает сигарету. 9 мая он тоже будет проводить экскурсию и приведет свою группу посмотреть в том числе и на ивангородский концерт. Хотя Дениса никто не ограничивает в том, что говорить и что показывать, он не предприниматель, а муниципальный сотрудник, один из тех, кто занимается привлечением в Нарву туристов.

Глеб Кузнецов летом устраивает редкие экскурсии в «Нарвскую Венецию» – в лодочные гаражи на каналах у Нарвского водохранилища. Но туристы начали ездить туда и самостоятельно – к неудовольствию нарвитян, которые хотят выйти из бани, не попадая в объективы камер.

Дед Мороз – и тот контрабандист

Гид Марко Калдур в Facebook и на своем сайте avastaeesti.ee приглашает эстонцев на различные экскурсии по Эстонии и другим странам. Среди предложений выделяются поездки к восточной границе:

Статья продолжается после рекламы

Железнодорожный мост через Нарову – на эстонском берегу видны зубы дракона и проволочные заграждения.

Foto: Николай Андреев

Одну из ближайших поездок Марко Калдур организует совместно с турфирмой Hansa Reisid – посмотреть на День Победы в Нарве и Ивангороде. При этом, сам Марко рассказывает о своих турах вполне рассудительно:

«На самом деле очень многие эстонцы из других частей Эстонии хотят знать, что там в Нарве вообще происходит. И я тогда везу их в Нарву, показываю это все, рассказываю, но не таким тоном, будто Нарва – это Россия или зоопарк или периферия… Я рассказываю эти интригующие вещи, беря фоном очень разные точки зрения, мнения разных сторон, так что я сам остаюсь в этом вопросе, так сказать, политически нейтральным. Но даю людям возможность самим увидеть, услышать и прочувствовать ситуацию».

Марко рассказал, что он сам из Ида-Вирумаа, жил в том числе и в Нарве. По его словам, День Победы и Нарвская народная республика – это просто темы, которые интригуют и хорошо продаются в остальной Эстонии, а в итоге его туры улучшают имидж Нарвы и всего Ида-Вирумаа.

«Я возил очень много людей в Ида-Вирумаа, в Нарву, и их прежнее, часто довольно негативное мнение после этих поездок тотально, кардинально менялось, – рассказал Марко Калдур. – Скорее, менялось на позитивное, появлялось любопытство, и очень многие ездили со мной снова и снова в Ида-Вирумаа, чтобы увидеть этот регион, включая Нарву, еще и с других углов, чтобы открывать там новые места».

Нарвитяне 9 мая 2023 года смотрят первый концерт ко Дню Победы в Ивангороде, организованный так, чтобы его было видно из Нарвы. С тех пор его устраивают ежегодно, а посмотреть его приезжают и туристы.

Foto: Николай Андреев

Марко считает, что туристы едут не для того, чтобы посмотреть на какой-то негатив вроде конфликта культур (культуры, по его мнению, почти не различаются) или ссоры русских и эстонских националистов – туристы хотят развлечься и насладиться хорошей весенней погодой.

Статья продолжается после рекламы

Совместный тур с Hansa Reisid из Тарту в Нарву на 9 мая стоит 85 евро с человека. На свои собственные туры Марко Калдур использует автобусы разного размера, в зависимости от спроса, или везет клиентов на легковой машине. Цена за тур в микроавтобусе, в который может поместиться до семи человек – 100 евро. И обычно все или почти все места заняты, рассказал гид.

Нарва по-пацански

Денис Бьёркланд, которому довелось общаться со многими туристами из Эстонии и из-за границы, рассказывает, что его образ – это то, как эстонские туристы представляют себе обычного нарвитянина. Тур, который называется «Жизнь на грани(це)» он ведет либо на эстонском, либо на английском – с нарочитым русским акцентом. Русскоязычным его рассказы о приграничном городе слушать буквально незачем – они и сами все это знают.

«Где-то с девяностых или двухтысячных у людей застыл в головах такой образ, и они не знают, что в действительности нарвитяне вообще другие», – рассказал Денис о своем образе.

Иностранные туристы зачастую приезжают после того, как из их страны приехали журналисты и сделали очередной тревожный репортаж о границе России и НАТО. В прошлом году по такой причине в городе было много французов. В этом году много датчан, потому что в Дании вышла книга о регионе, «который скоро захватит Россия». 7-8 мая в Нарву приедет съемочная группа японского телевидения, а в июне – туристическая группа из Японии, рассказал гид.

«Открываются абсолютно неожиданные рынки», – заметил он.

Денис Бьёркланд на англоязычных экскурсиях намеренно изображает русский акцент.

Foto: Николай Андреев Денис тоже говорит, что, оказавшись в Нарве, туристы меняют представление о городе и его жителях, но чтобы привлечь их сюда, нужно использовать их стереотипы. «Моя задача – привлекать туристов, поэтому, если есть такой стереотип, пусть он будет. Какая разница? Ну и плюс, где-то внутри любого нарвского парня зашито такое, что есть в моем образе. Все мы можем сказать “чё?” вместо “что”, – рассуждает гид. – Поэтому мне и самому очень комфортно. Я надеваю свой Adidas, и вот прямо чувствую, что вернулся в свои 16 лет. У меня тогда был абсолютно такой же костюм Adidas, и в нем было очень удобно». Денис Бьёркланд одобряет поездку Марко Калдура на 9 мая и сам поведет свою экскурсионную группу смотреть на ивангородский концерт в День Победы. Причем в этот день экскурсия будет бесплатной, потому что ее оплатило представительство Еврокомиссии в Эстонии, которое 9 мая устраивает в Нарве празднование Дня Европы.

Статья продолжается после рекламы

В ответ на концерт в Ивангороде Нарвский музей каждый год 9 мая вывешивает плакат против Путина.

Foto: Николай Андреев «У нас этот концерт очень сильно политизируют. Ну, понятно, что есть явный подтекст, но он существует только внутри Эстонии. Мне довелось как-то на 9 мая водить группу иностранцев, в основном, из Южной Европы. Они очень сильно от этого далеки. Они слышали песни, пытались им подпевать, пританцовывали. А потом, когда я им объяснил, что к чему, и зачем это организовано, у меня спросили: а какая разница?» – говорит Бьёркланд. Он считает, что такие экскурсии, наоборот, смягчают политическое противостояние вокруг 9 мая, который для кого-то День Победы, для кого-то День Европы, а для кого-то – странное гротескное шоу: «Чем меньше в этом будет политики, тем больше в этом будет нормальных человеческих отношений. А у нас сейчас очень сильно ощущается в обществе нехватка нормального человеческого отношения друг к другу. Все политизируется, всем клеятся ярлыки», – считает гид. «Довольно сложно жить, игнорируя слонов в комнате – когда ты знаешь, что это происходит, но упорно пытаешься делать вид, что этого нет, – рассуждает Денис Бьёркланд. – И будет намного лучше для всех, если будет много людей, которые друг с другом пообщаются, друг на друга посмотрят, создадут какое-то впечатление друг о друге. Даже когда мы говорим про какие-то идеологические вопросы: пока человек не сходит в кафе в Нарве, где – шок! – его обслужат на эстонском, пока не посетит музей, где – шок! – все с ним будут разговаривать по-эстонски, пока этого не произойдет, для него нарвитянин всегда будет в костюме Adidas». Раскручивая тур Бьёркланда «Жизнь на грани(це)», город демпингует, хотя и собирается повышать цены до рыночных. По словам гида, обычно у конкурентов полуторачасовая экскурсия стоит 90 евро с группы, у него – 60 евро с группы или (если покупать на fienta.ee ) 5 евро с человека. Экскурсии с какими-то особенностями по спецзаказу – дороже. «Это ниже рынка. Но у нас мало рекламных ресурсов ввиду весьма куцего рекламного бюджета», – рассказал гид. Приватность в «Нарвской Венеции» Глеб Кузнецов работает в NART – Нарвской арт-резиденции, являющейся частью Эстонской художественной академии. Он рассказал, что в 2015 году, когда Нарва и Тарту конкурировали за титул «Культурной столицы Европы 2024», родился бренд «Нарвская Венеция». Это лодочные гаражи в южной части Нарвы, на сети каналов, выходящих в Нарвское водохранилище, а также на подводящем канале Эстонской электростанции. Во втором месте хозяева надстроили над гаражами вторые этажи, где разместили бани или жилые комнаты, а позади них разбили огороды. Это место многие могли видеть в клипе «Привет, город Нарва».

Статья продолжается после рекламы

Глеб Кузнецов стоит перед зданием NART в Нарве, где живут иностранные художники.

Foto: Николай Андреев

«Местные не видят здесь никакой экзотики, для них это обычно, они всю жизнь там жили. И появилась идея, как репрезентировать этот район как такое экзотическое место, куда с удовольствием приехали бы туристы», – рассказал Глеб.

NART основал здесь «Посольство Нарвской Венеции», привозит художников со всего мира, устраивает экскурсии во время ежегодного фестиваля Station Narva. Но, как рассказал Глеб Кузнецов, таллиннские хипстеры потянулись сюда и сами.

Это место не уникальное – подобный район, только в разы больше, есть во французском городе Амьен, рассказал Глеб. Там каждый час ходит кораблик с туристами, и все к этому привыкли. В «Нарвской Венеции» к туристам поначалу относились радушно, но потом начали от них закрываться.

Для гостей фестиваля Station Narva в 2019 году одну из сцен поставили прямо в «Нарвской Венеции», рядом с каналом и лодочными гаражами.

Foto: Николай Андреев

«Приезжает художник по какому-то гранту сюда, делает бесплатно мастер-классы для местных жителей, для их детей, не нарушая личное пространство. Казалось бы, ситуация win-win, обе стороны в плюсе. Но параллельно мы ведем соцсети, и условные хипстеры из Каламая узнают о том, что это место существует, – рассказал Глеб Кузнецов. – Условно, голые мужики парятся в бане, а потом плавают – это приватное пространство. И тут внезапно приезжают какие-то автобусы, и люди начинают фотографировать всех, буквально как в зоопарке».

По словам сотрудника NART, из-за этого их отношения с местными испортились. Гаражное товарищество даже написало владельцу территории, которую арендуют художники, письмо с требованием выселить их.

«Мы это письмо в красной рамке повесили на кухне», – сказал Глеб Кузнецов.

С одной стороны, NART не организует такие поездки, с другой, он им фактически способствует, потому что делает место более знаменитым. А прошлым летом ETV снимал здесь одну из серий документального сериала Eesti Lood (Эстонские истории), что сделает место еще более привлекательным у туристов, считает Кузнецов.

Сам фильм, по его мнению, эстонские авторы сделали с любовью и уважением к местным, хотя могли бы высказаться иначе: в кадре внутри гаражей видны где флаг Эстонской ССР, где открытки с Дня Победы, а где и портрет Сталина. Марко Калдур, который тоже говорит об уникальной субкультуре «Нарвской Венеции», напротив, на своей страничке Facebook раскритиковал фильм, написав, что телевизионщики пришли «в чужой монастырь со своим уставом».

Статья продолжается после рекламы

Местные же, защищаясь от посторонних взглядов, закрыли часть «Нарвской Венеции» со стороны дороги плотной зеленой сетью.

Дачная жизнь в «Нарвской Венеции».

Foto: Николай Андреев

Чужое внимание стирает местный колорит

Глеб Кузнецов рассуждает, что масштабные культурные проекты последних лет привлекли в Нарву и Нарва-Йыэсуу множество гостей из остальной Эстонии, но были почти не связаны с местным сообществом. На Station Narva и исполнители, и большинство зрителей приезжают издалека. В заброшенном советском санатории у моря в прошлом году прошла уникальная театральная постановка – туда зрители тоже приехали, как и актеры. Vaba Lava живет отдельно от местной культуры.

«Так и представляю себе какого-нибудь гаражника, который открывает страничку театра и читает: деколониальный дискурс… Да, очень интересно!» – сказал Кузнецов.

Местные чувствуют, что их апроприируют, считает он, то есть, присваивают элементы их культуры, не вникая в их смысл. Лишь «Кремлевские соловьи» оказались успешным диалогом культур, добавил он.

А что касается «Нарвской Венеции», рассуждает Кузнецов, хотя рано об этом говорить, но местный колорит может привлечь сюда новых дачников – благо лодочный гараж можно купить и за тысячу евро:

«Массовый туризм может изменить облик этого места, и в итоге оно может превратиться из места для местного комьюнити во что-то другое. То есть, с одной стороны мы подсвечиваем такой классный колорит, с другой – потенциально этот колорит может исчезнуть».