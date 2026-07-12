Сенатор США Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года
Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни, сообщил его офис вечером в субботу. Его смерть может затормозить продвижение новых санкций против России.
Грэм, имевший военный опыт, был одним из главных сторонников ужесточения санкций против России в Сенате.
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Республиканец от Южной Каролины Грэм был одним из наиболее влиятельных и напористых политиков в Сенате, а также возглавлял бюджетный комитет, пишет Financial Times. Он представлял штат более 20 лет и вновь баллотировался на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре.
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