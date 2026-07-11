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Энергетическое агентство предупреждает о кризисе поставок топлива

Международное энергетическое агентство предупредило, что последствия войны для нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в России могут привести к дефициту бензина и дизельного топлива.
Если военные действия, затрагивающие нефтеперерабатывающие заводы, не утихнут, ситуация с поставками топлива этим летом останется напряженной.
  • Если военные действия, затрагивающие нефтеперерабатывающие заводы, не утихнут, ситуация с поставками топлива этим летом останется напряженной.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Ограничения на перевозку нефти через Ормузский пролив помешали нефтеперерабатывающим заводам в странах Персидского залива экспортировать свою продукцию и вынудили их сократить производство. В то же время мировое потребление бензина остается высоким, поскольку правительства принимают меры, чтобы защитить население от высоких цен на топливо, пишет Financial Times.
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