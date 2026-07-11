Энергетическое агентство предупреждает о кризисе поставок топлива

Если военные действия, затрагивающие нефтеперерабатывающие заводы, не утихнут, ситуация с поставками топлива этим летом останется напряженной.
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Ограничения на перевозку нефти через Ормузский пролив помешали нефтеперерабатывающим заводам в странах Персидского залива экспортировать свою продукцию и вынудили их сократить производство. В то же время мировое потребление бензина остается высоким, поскольку правительства принимают меры, чтобы защитить население от высоких цен на топливо, пишет Financial Times.
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