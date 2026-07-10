ОАЭ, вышедшие из ОПЕК, установили рекорд добычи нефти

На нефтяном рынке турбулентно. Эксперты полагают, что, если устойчивое удешевление топлива и произойдет, то точно не сразу. Некоторые из них предрекают грядущий распад нефтяного картеля, из которого на днях вышли Объединенные Арабские Эмираты.