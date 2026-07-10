ОАЭ, вышедшие из ОПЕК, установили рекорд добычи нефти

Объединенные Арабские Эмираты вышли из числа членов ОПЕК в мае этого года. На фото – объект государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC, или Abu Dhabi National Oil Company, в Абу-Даби.
Foto: AFP/Scanpix
В месячном отчете Международного энергетического агентства (IEA) говорится, что Объединенные Арабские Эмираты в июне в среднем добывали 4,1 млн баррелей нефти в сутки. Предыдущий рекорд – 4 млн баррелей в сутки – был установлен в 2020 году.
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