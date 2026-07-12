Назад Население ЕС растет пятый год подряд, Эстония – среди лидеров по убыли На 1 января 2026 года в Европейском Союзе проживало 452 млн человек – на 706 тысяч больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Eurostat. Население ЕС увеличивается пятый год подряд, восстановившись после сокращения, зафиксированного в 2021 году во время пандемии COVID-19.

За десять лет число жителей Евросоюза выросло на 8 млн, а по сравнению с 2006 годом – на 16 млн, пишет rus.err.ee . С 1960 года население ЕС увеличилось на 97,5 млн человек: с 354,5 млн до нынешних 452 млн.

При этом темпы роста заметно замедлились. В 1960-х годах население ЕС ежегодно увеличивалось в среднем на 3 млн человек, тогда как в 2010-х средний годовой прирост составлял около 600 тысяч.

С 2012 года число умерших в Евросоюзе превышает число родившихся. Естественную убыль компенсирует положительный миграционный баланс, который остается основным фактором роста населения ЕС.

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В 2025 году численность жителей увеличилась в 16 странах союза. В то же время в ряде государств сокращение населения продолжилось.

Наибольшая убыль зафиксирована в Латвии – 8,3 человека на тысячу жителей. Эстония заняла второе место с показателем 6,8 человека на тысячу, Венгрия – третье с 5,4 человека.

На начало 2026 года в Эстонии проживало 1 360 745 человек. Среди стран ЕС меньшая численность населения отмечена только на Кипре, в Люксембурге и на Мальте. При этом именно Мальта показала самый высокий прирост – 24,1 человека на тысячу жителей. Население островного государства составляет около 590 тысяч человек.

Крупнейшей по числу жителей страной Евросоюза остается Германия, где проживает 83,5 млн человек, или 18,5% населения ЕС. Далее следуют Франция с долей 15,3%, Италия – 13%, Испания – 11% и Польша – 8%. В совокупности на эти пять стран приходится около двух третей населения Евросоюза.