Рост ВВП США показал, что экономика в порядке

Всю прошлую неделю инвесторы ждали пятницы, чтобы понять: оправдан ли был рост рынка акций?

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Людей интересовало то, являются ли хорошие отчеты корпораций закономерным явлением, присущим всей экономике. Или же это случайные и временные победы отдельных компаний?

Ведь в прошлый раз статистика была так себе. Не стань сезон отчетности мощнейшим драйвером роста, индексы, наверное, так и не ушли бы вверх.

И в итоге…?

Что ж, экономика США выросла в первом квартале на 3,2% - аж на процент выше ожиданий аналитиков. И на тот же процент выше результата предыдущего квартала. Да, это не такие цифры, как в Китае, но, во-первых, мы имеем ускорение темпов роста после двух снижений. Во-вторых, это третий по величине результат за последние 4 года. Лучше было лишь в июле 2018-го (рост аж на 4 процента) и осенью того же года.

Получив порцию хорошей статистики, толпа обязательно задастся вопросом: “А что будет со ставками”? Рост ВВП - это, конечно, прекрасно, но ведь бдительные банкиры из ФРС будут повышать ставку, ибо рост ВВП - это еще и рост цен.

Однако так ли это? Давайте посмотрим на дефляцию и индекс PCE. Последний отражает не только рост цен на ограниченный набор товаров (как индекс потребительских цен), а на все товары вообще (если речь о дефляторе ВВП). Цифры по широкой инфляции колеблются в диапазоне от 0,6% до 1,3%, а последний квартал показал сильное снижение инфляции.

И что? Будет ли ФРС в спешке повышать ставку, испугавшись бурного роста экономики? Скорее всего нет. Я думаю, что ставку оставят, ибо инфляция не угрожает экономике. По крайней мере, пока.

Неужели это лучшее время для покупки акций? Судите сами: корпоративные отчеты прекрасны, рост ВВП, чуть ли не рекордный, ставку никто повышать в ближайшее время не собирается. Все ингредиенты роста присутствуют, осталось только нажать кнопку BUY в терминале у своего брокера (вряд ли кто-то в наше время делает это по телефонному звонку).

Но я бы не спешил.

И у меня на это всего одна причина: фондовый рынок может вести себя настолько иррационально, насколько вы только можете себе представить. Думаю, что сильный рост начавшийся примерно в прошлые рождественские праздники уже дисконтировал (учел) все эти позитивные моменты.

Коллективная мудрость толпы, поняв, что экономика развивается достаточно неплохими темпами, уже бросилась скупать подешевевшие осенью акции. Индекс S&P 500 с начала года прибавил 18 процентов, а технологичный NASDAQ все 24%. Да, все факторы говорят в пользу покупок. Но это-то как раз это больше всего и пугает!