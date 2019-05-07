Кто у нас рулевой?

Предположение о том, что Юри Ратас будет премьер-министром в правительстве Марта Хельме, похоже, постепенно из политической полушутки превращается в политическое полупророчество.

Впрочем, какие уж тут шутки: Эстонию осчастливит своим приездом Марин Ле Пен. Об это на своей странице в фейсбуке радостно поведал миру Яак Мадисон (EKRE), только что занявший пост председателя конституционной комиссии Рийгикогу: «Потороплюсь сообщить небольшую новость: в ближайшее время Эстонию посетит самый популярный националист Франции Марин Ле Пен вместе с другими правыми политиками».

До сих пор, при прежних правительствах, «самый популярный националист Франции» в Эстонию не приезжала, а теперь вот засобиралась, хотя главная правящая партия и глава правительства прежние.

При этом сомнительно, что «самый популярный националист» и «другие правые политики» избрали для визита Эстонию сами, без всякой подсказки, а то и приглашения «с места».

Впрочем, подождём, откликнется ли Юри Ратас как-то на визит госпожи Ле Пен или по всё глубже укореняющейся привычке отмолчится. Отмалчивался же он, хоть и с каменным лицом, на первой правительственной пресс-конференции, где солировал и витийствовал министр внутренних дел и формально первый заместитель премьера Март Хельме.

Между тем, Хельме не скрывает своей приверженности всяким конспирологическим теориям и вроде бы искренне полагает, что государством на деле управляет некая Система (Хельме называет её главной составной частью т.н. süvariik – глубинное государство, чему в русской конспирологии хорошо соответствует понятие «закулиса»). Вот с этой системой, с «закулисой», и призывали бороться вожди национал-консерваторов.

Войдя в правящую коалицию, они от своих призывов не отказались, а, напротив, лишь обрели крылья и копыта. Март Хельме осадил коллег, затянувших было колыбельные песни о смягчении риторики, ясно дав понять, что и думать о таком не следует. А праведный гнев партии был обращён, понятное дело, на независимую прессу, которая «всё врёт», а не врёт только та, где без конца две говорящие головы – Марта и Мартина Хельме.

Некоторые успехи на данном поприще были достигнуты, но ещё не победа. Теперь вот в Совет Национального теле-радиовещания отправлен Урмас Рейтельманн. Тот самый, кто написал в своё время о «300 тысячах паразитирующих тибл», будет стоять на страже соблюдения прессой норм этики.

Депутат Рийгикогу от EKRE и не маскирующийся неонацист Руубен Каалеп заявил на Vikerraadio, что при нынешней коалиции вопрос о ратификации договора о границе с Россией рассматриваться не будет. Глава МИД Урмас Рейнсалу (Исамаа) эту мысль, в сущности, подтвердил. Премьер-министр молчит – ну, да, в коалиционное соглашение это не записали не без его участия.

Перечень маленьких викторий EKRE можно и продолжить. А Юри Ратас, которого летом 2018 года, пребывая ещё в оппозиции и оттуда разъясняя про Систему, старший Хельме назвал её марионеткой, только поджимает губы.