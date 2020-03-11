Передовая ДВ: проблема есть, решений – нет

Проблему закрытия счетов, наконец-то, начали обсуждать «наверху» - на прошлой неделе Министерство финансов признало, что излишняя осторожность банков наносит ущерб деловой среде Эстонии и с ситуацией надо разбираться. Однако, как именно разбираться, кажется, пока не знает никто.

Одно из предложений минфина (ввести должность финансового омбудсмена) пока звучит слишком аморфно. Второе (обязать банки пояснять свои решения) - вызвало резкую реакцию Банковского союза. Последнее означает, что впереди нас ждут не быстрые конкретные решения, а бурные публичные дебаты. То, что хороших быстрых способов исправить ситуацию нет, признал и глава отдела по предотвращению отмывания денег Союза банков Айвар Пауль.