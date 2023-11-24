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Тоомас Колламаа

24 ноября 2023 в 15:14









Глава Kuusakoski: металлолом становится золотом

Всего за пять лет ЕС может превратиться из крупнейшего в мире экспортера металлолома в его импортера, считает Колламаа. Фото: Shutterstock

Металлолом становится золотом. Усилия по сокращению выбросов углекислого газа набирают обороты во всем мире, и по мере того, как страны начинают вводить новые экспортные ограничения для достижения своих целей по нулевым чистым выбросам, металлический лом быстро становится очень востребованным товаром и стратегически важным сырьем, пишет члена правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.

На долю производства стали приходится не менее 7% выбросов парниковых газов во всем мире. Мировое потребление отходов черных металлов растет, поскольку для уменьшения воздействия промышленности на окружающую среду в процессе производства стали все чаще используются электродуговые печи (EAF). Поскольку к 2050 году мировой спрос на сталь вырастет почти до 2,6 миллиарда тонн, переход к низкоуглеродной экономике потребует изменения в способах производства стали. Частично этого можно достичь путем увеличения использования металлолома. В настоящее время около 30% стали производят в результате переработки металлолома, и, согласно прогнозам, к 2050 году этот показатель вырастет до 50%.