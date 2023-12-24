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Рене Лаане

24 декабря 2023 в 9:07









Рене Лаане: нужна бесплатная программа питания для населения Эстонии

Рене Лаане Фото: Собственный архив

Эстония должна в сотрудничестве с частным сектором создать основанную на научных данных программу питания, которая будет доступна каждому бесплатно, пишет Рене Лаане в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.

Самым ценным активом Эстонии является здоровье ее жителей. Мы должны характеризовать богатство не ВВП, размером государственного бюджета, прибылями корпораций, уровнем образования или навыков населения, а состоянием здоровья нации. Здоровье – основа абсолютно всего.

Мы не управляем страной или компанией, мы не вносим вклад в нашу семью, сообщество или самих себя, если мы не здоровы. Говоря о развитии страны, мы акцентируем внимание, прежде всего, на экономике, стратегии и инновационных решениях, все это, конечно, важно, но самое главное – здоровье людей – похоже, остается за кадром.

План развития здравоохранения на 2020-2030 годы ставит цель, чтобы количество лет здоровой жизни росло быстрее, чем ожидаемая продолжительность жизни. Иначе говоря, чтобы люди могли дольше наслаждаться качественной жизнью. Но сама по себе постановка цели едва ли поможет. Даже когда стратегии существуют и шаги предпринимаются, они кажутся слишком незначительными и недостаточными. Необходимо сделать больше, потому что здоровье людей – это фундамент, на котором мы строим будущее нашей страны.

Ожирение

Сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет являются основной причиной смертности жителей Эстонии, а основным ведущим к ним фактором риска являются избыточный вес и ожирение. И, к сожалению, число людей с ожирением только растет.

Оно является одной из главных проблем общественного здравоохранения во всем мире, но в Эстонии этот показатель даже выше, чем в среднем по Европе: согласно исследованию Евростата, 57% взрослого населения нашей страны имеют избыточный вес. Конечно, сердечно-сосудистые заболевания – не единственные, которые сопровождают избыточный вес. Он ведет и к другим болезням, например, страдает психическое здоровье.

Избыточный вес и ожирение могут быть вызваны генетическими или метаболическими нарушениями, но в основном они происходят от недостатка физической активности и нездорового питания. В борьбе с ожирением самое важное, на что следует обратить внимание, – это пища, поскольку она является самым важным элементом в этом уравнении. Никакие физические упражнения не спасут вас, если вы не измените свой выбор продуктов питания.

Консультации по питанию

В документе «Интеграция консультирования по вопросам питания в систему первичной медико-санитарной помощи Эстонии», созданном на основе исследования Kantar Emor, говорится, что 42% населения выразили потребность в более точных рекомендациях по питанию или в диетических вмешательствах.

Кроме того, 25% родителей несовершеннолетних детей считают, что их дети нуждаются в рекомендациях или консультациях по питанию. К сожалению, избыточный вес и ожирение затрагивают не только взрослых, проблема очень велика и усугубляется и среди детей. Поскольку дети – наше будущее, вновь важно серьезно заняться поиском эффективных решений.

Люди были бы рады, если бы в центре семейного врача можно было получить консультацию по вопросам питания, и наиболее ценными являются конкретные инструкции в дополнение к рекомендациям, в том числе личное меню и рецепты. Поэтому только профилактической работы и акций Института развития здоровья, к сожалению, недостаточно. Конечно, они тоже нужны, но необходимо сделать больше.

Семейные врачи и семейные медсестры также видят большую потребность во вмешательстве в области питания, поскольку оказывается, что знания людей о здоровом питании очень низкий. Однако растущая потребность в консультантах и стоимость их услуг вызывают обеспокоенность.

Поскольку более половины населения Эстонии имеет избыточный вес, то даже если бы консультационные услуги по питанию полностью финансировались фондом здравоохранения, у нас просто не было бы человеческих ресурсов – работающих по стандартам доказательной медицины специалистов не так много, как людей, нуждающихся в помощи.

Бесплатная программа питания

В качестве решения мы могли бы увидеть программу питания, основанную на научных данных, доступную всем бесплатно, и в которой мы могли бы сотрудничать с частным сектором. В сегодняшнюю цифровую эпоху программа должна быть доступна в виде мобильного приложения и нацелена на обучение и повышение осведомленности, а также на предоставление ожидаемого – конкретного меню и рецептов.

Простота использования должна быть ключевым фактором, поскольку у нас есть Nutridata, программа питания, доступная каждому, но, к сожалению, она кажется слишком сложной, ограниченной в возможностях и недостаточно привлекательной, чтобы помочь в борьбе с ожирением. Кроме того, люди ждут поддержки пользователей, которая тоже должна быть частью программы.