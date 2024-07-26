    Владимир Свет: я почему-то думаю, что банки из-за повышения налогов из Эстонии не уйдут

    «Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».

    Свет отметил, что его первоочередная задача заключается в том, чтобы предстоящие сокращения не затронули дорожную сферу и в целом инвестиции в инфраструктуру, поскольку это прямые рабочие места.
    Также в подкасте Владимир Свет вместе с журналистами ДВ Олесей Лагашиной и Алексеем Шишкиным обсудили следующие темы:
    Проверка на лояльность русскоязычных политиков. Свет заявил, что такая проверка в связи с позицией, например, по Крыму оправдана для членов правительства, но не должна касаться обычных граждан и рядовых политиков.
    Развитие жилищной политики. Речь зашла в том числе о планах по расширению программы реконструкции жилья, увеличению поддержки квартирных товариществ и муниципалитетов через фонд KredEx. Министр упомянул необходимость системного подхода к жилищной политике, особенно в малых населенных пунктах и регионах с оттоком населения, в том числе Ида-Вирумаа.
    Планы по увеличению налогов. Свет объяснил, что повышение налогов на прибыль предприятий необходимо для финансирования оборонных расходов страны. Он подчеркнул, что налоги будут временными и целевыми, направленными на конкретные нужды.
    Привлечение инвестиций. «Мы ускорим принятие всевозможных планировок, мы будем снижать количество всевозможных проверок и требований, мы ускорим делопроизводство при получении всевозможных разрешений. Я думаю, это то, что напрямую создает у предпринимателей, особенно зарубежных, мотивацию приходить сюда и инвестировать», – сказал министр.
    Проект Rail Baltica. Свет выразил уверенность в важности завершения проекта Rail Baltica, несмотря на возможные задержки и сложности в реализации.
    Влияние внешнеполитических событий. Министр также прокомментировал важность международной политики для Эстонии, включая предстоящие выборы в США и их потенциальное влияние на эстонскую безопасность и экономику.

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Владимир Свет: я почему-то думаю, что банки из-за повышения налогов из Эстонии не уйдут
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
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