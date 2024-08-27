Mнения

Эльконд Либман

27 августа 2024 в 6:04









Центристы на пути к «народному консерватизму»

Эльконд Либман. Фото: Liis Treimann

Оказавшись в последние недели в орбите всеобщего внимания, Центристская партия наглядно подтвердила, что никуда она с политической сцены страны не делась и не денется. Хотя будущее ее не столько туманное, сколько идейно и политически неопределенное.

Выстрелившее в середине августа совместное заявление лидера Центристской партии Михаила Кылварта и одного из бывших лидеров Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), депутата Европарламента от национал-консерваторов Яака Мадисона с призывом объединить усилия в борьбе против делающего все неправильно правительства породило множество предположений и спекуляций в попытках ответить на один вопрос – а что же это такое сейчас было? Однако и впрямь, что такого произошло неслыханного?

Ведь две эти партии в свое время вполне себе уживались в составе одного правительства, возглавляемого Центристской партией и сформированного по ее инициативе. Правда, да, саму партию тогда возглавлял не Михаил Кылварт, а Юри Ратас, сегодня украшающий своей персоной партию «Отечество». И, да, было видно, что заместитель Ратаса по партии Кылварт не испытывал особого энтузиазма в связи с таким «бракосочетанием», но дисциплинированно его поддерживал. Помните кылвартовскую мантру: «Зато мы отстояли русскую школу»?

И, если верить Яне Тоом, то это именно «ратасовский круг» отверг предложение реформистов, озвученное лично ей Каей Каллас, выбрав EKRE. Тогдашние мотивы Юри Ратаса были понятны, но его надежды не оправдались, национал-консерваторы набирали силы, наращивали мускулы и все громче проявляли в правительстве свои амбиции, и именно Ратас развалил коалицию и привел свою тогда еще партию в оппозицию.

Для Кылварта, успевшего к тому времени возглавить Центристскую партию и потерять должность столичного мэра и в целом власть в Таллинне, круг замкнулся. Никаких, по крайней мере видимых, точек соприкосновения с возглавляющей правящую коалицию Партией реформ у него не осталось. Нет их и с оппозиционным на государственном уровне «Отечеством», активно способствовавшим на столичном уровне свержению центристов.

Не слишком им любимая, но до поры до времени устраивавшая («зато мы отстояли…»!) Консервативная народная партия развалилась и теряет популярность, а возникшая на ее руинах Партия эстонских националистов и консерваторов не может рассматриваться в качестве партнера из-за, во-первых, еще более отчетливо заявленной «национальной ориентации» и, во-вторых, из-за ее туманных пока перспектив.

И вдруг – такая удача! Популярный у эстонского избирателя политик Яак Мадисон, набравший на выборах в Европарламент почти 33 000 голосов, вышедший из EKRE, но не вступивший в ее реинкарнацию, заинтересовался Центристской партией. Ну как не воспользоваться таким поворотом! Понятно, что Кылварта и Мадисона объединяла не позитивная, а негативная программа и действовали они, во всяком случае, согласно наполеоновскому принципу, гласящему, что «надо ввязаться в драку, а там видно будет».

«Видно стало» спустя несколько дней, когда Мадисон объявил о вступлении в Центристскую партию, что сам он объяснил вполне в духе национал-консерватизма и антилиберализма: «Необходим сильный противовес глобалистскому блоку, который в одиночку не смогут обеспечить более мелкие политические партии». Более подробно он изложил свои намерения несколько дней спустя в программе ETV. Свою задачу он видит в том, чтобы «превратить Центристскую партию в народную консервативную партию».

О том, что такая перспектива, если и не очевидна, то и не исключена в принципе, свидетельствуют высказывания Михаила Кылварта в связи со вступлением Мадисона в его партию. По его словам, «Мадисон – политик, который твердо отстаивает национальные ценности и предан защите интересов Эстонии в Европе…Слишком мягкий подход правительств, возглавляемых Партией реформ, к директивам Брюсселя порой был вреден для Эстонии. Вместе с Яаком Мадисоном мы сможем еще более эффективно защищать интересы Эстонии и формировать реалистичную политику, учитывающую наши национальные особенности и потребности».

Мадисон же, в свою очередь, увидел в Центристской партии «реальную альтернативу Партии реформ», поскольку «после ухода Юри Ратаса и многих других глобалистов Центристская партия стала партией, которая защищает благополучие людей, семейные ценности и нормальность». У таких взаимных похвал есть, кроме чисто прагматических соображений, и более твердые и глубокие основания. И в данном случае политический «модус вивенди» партии и ее лидера складывается из обоих этих компонентов, во всяком случае сочетает и тот, и другой.

Мнение о том, что Михаил Кылварт лично склонен к консервативной повестке в большей степени, нежели к либеральной или социал-либеральной, вполне возможно соответствует действительности. Но не это сейчас суть важно. Важно, что ему жизненно необходимо за уши вытаскивать партию из кризиса и вновь, как в свое время Юри Ратасу, вводить ее в круг «нормальных» игроков на эстонской политической сцене, но в изменившихся с тех пор условиях.

Считать убежденных националистов «нормальными» политиками, конечно, дело вкуса, но Яак Мадисон способен помочь центристам на этом поприще сейчас в большей мере, нежели клятвы верности «русскому делу». При этом следует учитывать, что на лево-либеральном и социал-либеральном скакуне сейчас гарцует изрядно окрепшая Социал-демократическая партия, находящаяся в правящей коалиции, и противопоставлять ей ту же программу или обрушиваться на нее за то, что она якобы совсем не то, за что себя выдает, не очень продуктивно.

Следовательно, надобно искать иные подходы. И, кстати, вовсе не зря Мадисон, который занимает диаметрально противоположную официальной линии центристов позицию по вопросу о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах, заметил, что проблема тут вовсе не в центристах, а в социал-демократах. Коллега Мадисона по Европарламенту Яна Тоом сказала, что тому придется смириться с этими расхождениями во взглядах. В остальном же… Иными словами, во всяком случае на период совместной борьбы в рядах оппозиции, будет действовать наполеоновский принцип «ввязывания в драку». Ну а там – «посмотрим».

Нелишне вспомнить еще одно обстоятельство. Когда Центристская партия начала разваливаться (что бы об этом ни думали и ни говорили сами центристы), в ход была пущена версия о «русском» и «эстонском» ее крыльях. Запущенная недоброжелателями нового председателя партии, это версия очень обижала «кылвартовцев», утверждавших, что никакого «национального» деления в партии нет. Отчасти, но лишь отчасти, они были правы.

Потому что намного более важная линия раздела пролегала между лево-центристским «центром» и консервативной «провинцией». Последняя действительно была у партии, имевшей разветвленную местную сеть по всей стране, преимущественно эстоноязычной. За нее-то сейчас и разворачивается борьба. Много лет назад, когда в Рийгикогу обсуждался законопроект о совместном проживании, центристы, тогда еще возглавляемые Эдгаром Сависааром, голосовали за «традиционную семью». Еще раньше Сависаар занимал двойственную позицию по отношению к ЕС и вступлению в него Эстонии. А когда на прошлых выборах национал-консерваторы решили побороться за голоса русских нарвитян, оказалось, что многим местным бывшим избирателям Центристской партии лозунги EKRE пришлись по душе. Та же причина, правда, в ряду более важных новых обстоятельств, повлияла на оглушительный успех в той же Нарве партии Koos на последних парламентских выборах.

Так что, даже если Михаил Кылварт лично не склоняется в сторону консерватизма, что отнюдь не факт, то будучи прагматичным политиком и даже не будучи циником, он, вдобавок к указанному уже наполеоновскому принципу, обратится еще к одному стародавнему завету, гласящему, что «Париж стоит обедни». А вот насколько преуспеет Яак Мадисон в своем стремлении преобразовать Центристскую партию в «консервативную народную», покажет время, быть может, очень уже недалекое.

Совсем не исключено, что в условия, когда немалая часть электората, да, видимо, и партийцев, не в восторге от намечающегося идейного развития, расплеваться успеют раньше, чем слиться в единении. Только вот в силу образовавшихся обстоятельств расплевывание произойдет не между разными партиями оппозиции или коалиции, а внутри самой Центристской партии. В очередной раз.