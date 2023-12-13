Аргентина начинает шоковую терапию

Самый известный гид Нарвы: мы были столицей контрабанды со времен Ивана Грозного и остаемся до сих пор

«Ты должен показать, что это интересно, чтобы люди захотели прийти и, скажем так, заплатить деньги. Вот в Америке есть правило, что если человек пришел, заплатил доллар – он проголосовал за тебя. Человек ценит деньги, потому что они тяжело достаются, и если он готов с ними расстаться, значит, то, что ты делаешь, ты делаешь хорошо», – говорит гид Александр Опенко.

«Ты должен показать, что это интересно, чтобы люди захотели прийти и, скажем так, заплатить деньги. Вот в Америке есть правило, что если человек пришел, заплатил доллар – он проголосовал за тебя. Человек ценит деньги, потому что они тяжело достаются, и если он готов с ними расстаться, значит, то, что ты делаешь, ты делаешь хорошо», – говорит гид Александр Опенко.