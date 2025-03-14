Делов-то: новые-старые налоги, правительство в отставку, Трамп тоже не радует
Не успела распасться коалиция, как новый состав начал стремительно отменять то, что сами еще недавно напринимали. Народу, похоже, вся эта катавасия уже прилично поднадоела. Мировые рынки тоже разочарованы – Трамп оказался «ненастоящим». Главные темы недели в подкасте «Делов-то!».
Начнете так относиться к локальным неудачам на рынке – не видать вам успеха в трейдинге. Будете как Трамп болтаться: туда-сюда, то вводим тарифы, то их замораживаем. Foto: Елена Ценно
Новая коалиция резво взялась за отмену и изменение налогов, которые они еще недавно с третьим партнером и принимали.
Сейчас вновь обещают отменить налоговый горб, увеличить необлагаемый минимум, но еще раз повысить подоходный налог на 2%. «У нас нет денег, но мы держимся. И ищем способ хоть как-то профинансировать оборону», – прокомментировал эти изменения Ярослав Тавгень.
Также в планах отменить оборонный налог и оставить для предприятий старую добрую систему, по которой не распределяемая прибыль не облагается налогом. Казалось бы, здорово, но, по словам Екатерины Мереминской, исследования показывают, что отсутствие такого налога не принесло тех благ, о которых в Эстонии часто говорят.
Решение новой коалиции сократить 20% чиновников вызвало ожидаемы скепсис у журналистов. Ведь известно, что всякое начинание сократить количество чиновников приводит к увеличению числа чиновников.
А вот сам факт, что коалиция обеднела, вызывает опасения, что демократические принципы могут оказаться под угрозой, ведь в правительстве осталась, по сути, одна сила. «Партия реформ будет дискутировать сама с собой: Eesti 200 – политический труп», – высказала опасение Мереминская.
Не вызывает происходящее восхищения и у народа – если, конечно, судить по свежему опросу (к которому, впрочем, Ярослав Тавгень рекомендует относиться с осторожностью). Из опроса следует, что большинство выступает за внеочередные выборы и отставку премьера.
«Если ты мне скажешь, за что отправлять Михала в отставку, то я отвечу: "Да! Давно пора!!!" Но поскольку вроде как не за что, то делать этого все же не стоит», – считает Тавгень. Но, как известно, был бы человек, а повод – найдется.
И все-таки нынешний премьер в опросе попал в тройку лидеров, кто мог бы претендовать на место нового главы правительства. С 12% он занял третью позицию, на первом месте с 24% – лидер Isamaa Урмас Рейнсалу. А вот кандидат на втором месте удивил журналистов, но вряд ли удивит слушателей подкаста.
Отсутствие корпоративного налога на прибыль в Эстонии – это epic fail? Оказывается, ученый методом триангуляции выяснил, что принятое 25 лет решение было ошибкой нашей страны. Ярослав Тавгень спорит, Екатерина Мереминская остается на стороне науки.
Свое недовольство высказывают и мировые рынки, которые делали большую ставку на очередной приход к власти Трампа, но его как будто подменили – менее чем за три недели рынок США с пика упал в зону коррекции.
В то же время Европа, наоборот, воспряла. Обещанные 800 млрд на оборону распалили аппетиты рынка, и журналисты считают, что новые вливания, пусть и в оборону, но могут принести экономике, инновациям и развитию больше пользы, чем вреда.
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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