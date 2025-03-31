Назад 31.03.25, 11:21 Ученый: геополитика требует нового подхода к экономике замкнутого цикла Хотя отходы сланцевой промышленности до сих пор рассматривались как неизбежность, именно благодаря им становится возможным развитие долгосрочного, устойчивого и конкурентоспособного сектора, приносящего дополнительную экономическую ценность, пишет эксперт по минеральному сырью Института геологии TalTech и член Базовой лаборатории экономики замкнутого цикла Рутт Хинтс.

Сланцевые отходы не обязательно противоречат экономике замкнутого цикла. Foto: Harry Tuul

Отходы часто считаются экологической проблемой. Но в то же время качество жизни среднестатистического человека зависит не только от природной среды. Также важно, какую продукцию может производить промышленность и есть ли у нас ресурсы для ее приобретения. Один из примеров – повышение энергетической независимости дома за счет установки солнечных панелей и накопителей энергии. Это ресурсоемкие технологии, широкое применение которых ограничивается высокой стоимостью. Стоимость и нехватка сырья тоже играют важную роль. При этом повторное применение в промышленности многих материалов, содержащихся в солнечных панелях и аккумуляторах, сейчас по-прежнему минимально.

Хотя до сих пор отходы считались проблемой, в будущем мы должны все чаще рассматривать их как возможность. Что касается промышленной продукции и содержащихся в ней материалов, срок службы которых подошел к концу, здесь важно видеть и оценивать их как новый ресурс. Нам необходимо изменить наше мышление, чтобы с самого начала сосредоточиться на том, как необходимые экономике нашего региона материалы можно получать из вторичного цикла или переработки, а не только из природных источников.

При этом более широкое использование вторичного сырья сопряжено со немалыми проблемами, включая более сложные процессы переработки и доступность сырьевых потоков. Тут необходимо увидеть более общую картину. После того, как какое-то сырье было использовано, нужно найти способы сохранить его в обороте как можно дольше. Например, путем роста долгосрочной продуктивности примененных материалов. Это должно быть не отдельным процессом, а естественной частью экономики, где материалы снова возвращаются в систему и создают новые ценности.

Партнеры со схожей ориентацией В нынешней сложной геополитической ситуации как страны, так и промышленность все чаще отдают предпочтение торговым партнерам со схожими политическими и экономическими взглядами. Это означает, что в ближайшем будущем местное и региональное сырье станет более значимым, чем сегодня. Из-за глобальных торговых ограничений и геополитических изменений европейская экономика может лишиться определенных видов сырья или будет вынуждена получать их по гораздо более высокой цене. Это один из самых весомых аргументов, почему нам нужно больше сосредоточиться на экономике замкнутого цикла в Европе и Эстонии. Например, редкоземельные металлы в настоящее время продаются в основном на китайском рынке, поэтому многие страны активно ищут другие способы их получения. Если мы не будем способствовать повторному использованию материалов и не сможем использовать местные природные ресурсы, то неизбежно впадем в зависимость от других стран и тех правил, которые они устанавливают. Менее одного процента Если мы говорим о повторном обороте стратегического сырья, одним из важнейших примеров являются литий-ионные аккумуляторы, используемые в электромобилях, смартфонах и других высокотехнологичных устройствах, включая дроны. Помимо лития, батареи также содержат никель, кобальт, марганец и графит, переработка которых имеет решающее значение для обеспечения доступности аккумуляторных технологий. Уровень переработки литий-ионных аккумуляторов в Европе по-прежнему низок – еще несколько лет назад, по данным Евростата, их переработка была близка к нулю. Поскольку аккумуляторы для электромобилей первого поколения начнут постепенно исчезать с рынка, потребность в их переработке будет расти. Однако регуляции и цепочки поставок этой сферы сложны. Сегодня оформление перевозки литий-ионных аккумуляторов из одной европейской страны в другую может занять полгода. Такая медлительность и бюрократия тормозят использование вторичного сырья. Европейский союз поставил цель увеличить долю переработанного сырья не менее чем до 25% от годового потребления в ЕС к 2030 году. По прогнозам, переработанного лития может хватить на производство 1,4-2,4 млн электромобилей. Горячие новости «Выход на биржу был ошибкой». Enefit Green уводят с биржи, чтобы спасти Eesti Energia Тыну Пекк: продажа пенсионных продуктов в торговых центрах убыточна для вкладчиков «В один прекрасный день Luminor тоже решит больше не нанимать этих продавцов» Взрывной рост: производитель взрывчатки переносит производство в Эстонию KM В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Мешают отсутствие информации и ограничения

Хотя такое построение экономики открывает новые возможности, существует ряд препятствий на пути к созданию жизнеспособных экономических моделей. Одной из проблем является нехватка информации: компании и страны недостаточно знают о том, какие отходы и сырье собираются или складируется сегодня, и как их можно использовать.

Еще одним серьезным препятствием являются различные регуляции. Трансграничная торговля отходами осложнена: если транспортировка литий-ионных аккумуляторов занимает шесть месяцев, то это слишком долго для промышленности.

В небольших странах, таких как Эстония, развитие экономики замкнутого цикла для технологических отходов сдерживается ограниченным объемом местных отходов. В то же время ряд соседних стран, включая Финляндию и Литву, инвестируют в создание производств по переработке литий-ионных аккумуляторов. Например, в Финляндии на заводе Fortum действует одно из крупнейших в Европе предприятий замкнутого цикла гидрометаллургической переработки.

Поскольку основанные на экономике замкнутого цикла производства требуют крупных первоначальных инвестиций, доступность капитала имеет решающее значение для развития этого направления.

Сланцевая промышленность как возможность

Помимо дефицитного высокотехнологичного сырья, для развития экономики замкнутого цикла в Эстонии важно учитывать местные промышленные отходы. В Эстонии по состоянию на 2020 год отходы сланцевой промышленности составляли 67% от общего объема отходов страны. Хотя отходы сланцевой промышленности до сих пор рассматривались как присущая этой отрасли неизбежность, именно благодаря большому объему ранее хранившихся отходов появляется возможность развития долгосрочного, устойчивого и конкурентоспособного на внешних рынках сектора, приносящего дополнительную экономическую ценность.

В настоящее время ряд эстонских предприятий развивают производства, направленные на выделение карбоната кальция из сланцевых отходов или ориентированные на использование сланцевого керогена в тонкой химической промышленности. После того, как мы извлекли эти материалы из земных недр, уже нет смысла просто складировать их.

У Эстонии есть предпосылки стать лидером

Качество нашей жизни зависит от того, как мы распоряжаемся своими ресурсами. Экономика замкнутого цикла – это не просто экологический проект, но крайне необходимое изменение, обеспечивающее устойчивость и независимость экономики.

У Эстонии есть предпосылки стать лидером в сфере экономики замкнутого цикла, но для этого необходим совместный вклад науки, промышленности и политики.