Назад 02.05.25, 11:44 Аргументы вице-мэра против II пенсионной ступени подтвердили – аргументов нет На этой неделе вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван разразился критикой в адрес второй пенсионной ступени. Досталось, разумеется, и правящей коалиции, которая планирует вновь сделать ее обязательной. Но в попытке выдать желаемое за действительное бывший министр скорее подтвердил, что аргументов против второй ступени нет.

С Кристьяном Ярваном можно согласиться в том, что наша пенсионная система не идеальна, однако он ищет проблемы там, где их нет, и наоборот, пытается показать плюсы там, где система плохо работает.

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Мнение Ярвана вышло в Eesti Päevaleht под заголовком «Во II ступени в этом году сгорело 500 миллионов денег налогоплательщиков, но это наименьшая проблема нашей пенсионной системы». Если опустить нападки политика на правящую коалицию, то основная мысль Ярвана заключается в том, что вторая пенсионная ступень себя не оправдывает.

Как инвестор-новичок

Вице-мэр Таллинна замечает, что из-за падения фондовых рынков, вызванного тарифами Дональда Трампа, эстонские пенсионеры потеряли 500 млн евро. На эти деньги, по подсчетам Ярвана, можно было бы построить четырехполосную трассу до самого Тарту вместе с железной дорогой в Хаапсалу.

В то же время Ярван ошибочно утверждает, что новая коалиция «вынуждает нас вернуться в пенсионные фонды с отрицательной реальной доходностью».

Согласно доступному на странице Пенсионного центра отчету Министерства финансов, с 2002 по 2024 годы номинальная годовая доходность фондов второй ступени составляет 4,4%. Реальная годовая доходность, то есть за вычетом инфляции, 0,4%.

Конечно, всегда хочется, чтобы доходность была выше. Но, во-первых, реальный показатель позитивный, а не негативный, как утверждает Ярван. Во-вторых, речь о пенсионных накоплениях, где акцент делается на сохранении капитала, и эта функция выполняется исправно.

Невозможные утверждения

Ярван приводит в пример первую ступень: «Темпы роста второй ступени значительно отстали от темпов роста первой». Да, так оно и есть, если брать индексы двух ступеней в чистом виде. Однако такое сравнение в корне неправильно, поскольку в первой ступени накапливаются паи, а во второй – реальные деньги.

Паи – это обещания государства в будущем ежемесячно выплачивать за каждый такой пай определенную сумму. Чтобы этот пай «окупился», одной индексации пенсии недостаточно, необходимо дожить и прожить на пенсии дольше, чем обычно живут пенсионеры в нашей стране. Это наглядно видно из моих расчетов , с которыми мне помогал специалист Министерства социальных дел. А с учетом постоянного увеличения пенсионного возраста момент «окупаемости» для многих вообще может оказаться недостижимым.

В то же время во второй ступени человек сразу получает деньги, которые сегодня всегда дороже, чем в будущем. Более того, речь идет о реальных деньгах, которые можно передать по наследству или забрать полностью, что невозможно в случае с первой ступенью.

Ярван вдогонку заявляет, что «реальные данные показывают: вторая ступень фактически снижает средний размер пенсии». Непонятно, на какие данные здесь ссылается политик. Но при наличии накоплений во второй ступени суммарно пенсионные выплаты будут выше, чем если бы человек получал только государственную пенсию. Насколько эта разница будет большой – зависит от большого набора разных факторов.

В дополнение к этому реформа 2021 года и введение паев солидарности в первой ступени не дает единого результата для всех вкладчиков, поэтому такие однозначные утверждения, которые делает Ярван, просто невозможны.

Читать еще 09.10.24, 08:54 Вы еще верите в государственную пенсию? Мы ответственны только за благие дела В своем мнении Ярван высказывает недоверие Банку Эстонии, заявляющему, что деньги, которые люди забрали из второй ступени (спасибо партии Ярвана за это), оказали негативный эффект на инфляцию. Центробанк оговаривался, что размеры влияния сложно подсчитать, но эффект точно был. «Ну, то есть, вывод Банка Эстонии таков: наши утверждения об инфляции невозможно доказать, но поверьте, это так», – делает вывод Ярван. В детали анализа Банка Эстонии, где уже приведены цифры и влияние пенсионной реформы, Ярван в своем мнении вдаваться отказался. В то же время политик смело утверждает, что в период кризиса деньги, которые забрали вкладчики из второй ступени, спасли экономику Эстонии от самого глубокого обвала. «Разве не хорошо, что во время экономического спада деньги второй ступени помогли увеличить внутренний спрос, что позволило экономике не упасть еще больше?» – задается вопросом Ярван. Тут хочется ответить политику его же словами: «Ну, то есть, вывод таков: мои утверждения об экономике невозможно доказать, но поверьте, это так». Но что действительно остается загадкой, почему политик, окончивший экономический факультет Тартуского университета, уверен, что увеличение внутреннего спроса оказало позитивное влияние на экономику, но не негативное влияние на инфляцию. Повестка важнее фактов

Не доверяя данным Банка Эстонии относительно инфляции, выборочно Ярван все-таки результатам анализа Центробанка доверяет. «Согласно анализу Банка Эстонии, те, кто покинул вторую ступень, разделились на три группы: половина из них через год все еще держала деньги на банковских счетах, 20% решили сразу же использовать их для повышения уровня жизни, а 30% погасили свои потребительские кредиты с высокими процентами, сократив рынок потребительских кредитов в Эстонии на 250 миллионов евро», – пишет политик в своем мнении.

Разумеется, последний аргумент хорошо ложится в его повестку, поэтому исключительно на нем он и делает акцент. Но говоря до этого о высокой инфляции, он почему-то полностью игнорирует основную группу – ту самую, которая через год все еще держала деньги на банковских счетах. А ведь это главные жертвы реформы, которая позволила забрать деньги из второй ступени.

И тем не менее, хочется поблагодарить Кристьяна Ярвана за то, что он поднял тему. Его мнение четко дает понять, что аргументы против второй ступени – это лишь политическая повестка, но не факты.

Отрадно, что почти 600 тысяч человек, которые продолжают накапливать средства в фондах второй ступени, не поддались на увещевания политиков, и несмотря ни на что сегодня уже накопили 5,7 млрд евро. Но очевидно, что чем больше будет становиться эта сумма, с тем большим рвением политики будут пытаться переводить эти деньги в «не построенные трассы, железные дороги и экономический рост», лишь бы получить к этой кубышке доступ.