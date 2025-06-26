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  • 26.06.25, 13:28

Осиновский: реформисты решили вернуть к власти в Таллинне Кылварта

По мнению мэра Таллинна Евгения Осиновского, Партия реформ приняла решение развалить нынешнюю коалицию в Таллинне и вернуть к власти в столице Центристскую партию во главе с Михаилом Кылвартом, пишет rus.err.ee.
Михаил Кылварт и Евгений Осиновский (слева направо).
  • Михаил Кылварт и Евгений Осиновский (слева направо).
  • Foto: Liis Treimann
По словам нынешнего мэра Таллинна, заявления реформистов о важности детей и отмене платы за место в детском саду являются лишь дымовой завесой, под прикрытием которой и собственную партию, и общественность готовят к возвращению Кылварта.
«Возвращение неоднократно осужденной за коррупцию Центристской партии представляет угрозу для развития Таллинна. Штраф, назначенный [Центристской партии] Государственным судом, снова будет выплачиваться из городского бюджета, а работа по разрушению центристских пищевых цепочек застопорится. Естественно, останутся незавершенными и многие важные реформы, против которых выступала Центристская партия», – заявил Осиновский.
По его утверждению, Партия реформ думает не о том, что лучше для Таллинна, а лишь о том, чтобы лучше выступить на муниципальных выборах, которые пройдут в октябре.

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«Это момент, когда каждый житель Таллинна должен спросить себя, одобряет ли он такую циничную игру. И дать свою оценку на выборах. Я верю, что Партия реформ пожалеет о своей авантюре», – добавил социал-демократ.
Утром в четверг вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере направил от имени партии письмо партнерам по столичной коалиции – в нем он выразил недоверие к продолжению работы Евгения Осиновского на позиции мэра Таллинна.
«С нынешним мэром Таллинна невозможно продолжать и решать возникший в городе кризис управления», – написал Пере коалиционным партнёрам от имени Партии реформ.
Кылварт: мы не заинтересованы в создании коалиции
Председатель Центристской партии, бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что не заинтересован в создании какой бы то ни было коалиции за три месяца до муниципальных выборов, передает rus.err.ee.
«На самом деле Центристская партия не заинтересована в создании какой бы то ни было коалиции с нашим участием за три месяца до выборов. Мы понимаем, что если избиратель нам не даст достаточный мандат, то партии, которые сейчас составляют коалицию, несмотря на все сложности и конфликты, готовы эту коалицию создать снова. Естественно, для нас важно уверенно победить на выборах», – сказал Кылварт.
«На наш взгляд, коалиция ломает городскую систему на протяжении всего года нахождения у власти, причем во всех сферах, будь то общественный транспорт, социальное обеспечение, защита детей, управление дорожным движением. Поэтому в идеале, если коалиция развалится. Тогда могло бы быть какое-то соглашение, в лучшем случае между всеми фракциями, чтобы город нормально функционировал, и до выборов не принимали бы новые решения, которые негативно влияют на жизнь города», – отметил Кылварт.
Кылварт назвал не принципиальным момент, кто в случае развала коалиции станет мэром до выборов.
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