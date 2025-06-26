В Таллинне вот-вот сменится власть

Вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере направил от имени партии письмо партнерам по столичной коалиции – в нем он выразил недоверие к продолжению работы Евгения Осиновского на позиции мэра Таллинна.
Социал-демократическая партия, Isamaa и «Ээсти 200» предложили Партии реформ в Таллинне компромиссное решение по вопросу об отмене платы за детский сад – с 1 сентября снизить ежемесячную плату до 35 евро, передает rus.err.ee.
То, что лебедь, рак, щука и еще один незамеченный баснописцем персонаж из Таллиннского горсобрания не смогут долго тянуть телегу муниципальной власти в одну сторону, сюрпризом не стало. Интереснее – суть конфликта и особенно сопровождающая его риторика.
Коалиция в Таллиннском городском собрании договорилась перенести окончательное рассмотрение дополнительного бюджета столицы на 2025 год, а также обсуждение вопроса об отмене платы за место в детском саду на вторую половину июля.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.