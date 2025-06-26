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  • 26.06.25, 09:55

В Таллинне вот-вот сменится власть

Вице-мэр Таллинна от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере направил от имени партии письмо партнерам по столичной коалиции – в нем он выразил недоверие к продолжению работы Евгения Осиновского на позиции мэра Таллинна.
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван (Isamaa) и вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) (слева направо).
  • Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван (Isamaa) и вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) (слева направо).
  • Foto: Andras Kralla
«С нынешним мэром Таллинна невозможно продолжать и решать возникший в городе кризис управления», – написал Пере коалиционным партнёрам от имени Партии реформ.
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