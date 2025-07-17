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  • 17.07.25, 08:46

Государство обновило ожидания от Eesti Energia, документ оказался бессмысленным

На примере новых ожиданий, установленных для Eesti Energia, видно, что собственник выполняет свою роль формально и поверхностно, пишет руководитель тематического сайта Äripäev Finantsuudised Виллу Зирнаск.
Руководитель портала Finantsuudised Виллу Зирнаск.
  • Руководитель портала Finantsuudised Виллу Зирнаск.
  • Foto: Яанус Ленсмент
На этой неделе Министерство финансов опубликовало ожидания владельца, то есть государства, от Eesti Energia. И это очень хорошо, что собственник государственных предприятий должен формулировать и публиковать свои ожидания, а также обновлять их хотя бы раз в три года.
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