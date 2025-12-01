Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,53%297,61
  • OMX Riga0,03%924,14
  • OMX Tallinn−0,22%1 948,77
  • OMX Vilnius0,45%1 285,22
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 100−0,01%9 719,3
  • Nikkei 225−1,89%49 303,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,38
  • 01.12.25, 09:43

Экономика Эстонии показала скромный рост

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,9%. В третьем квартале ВВП в текущих ценах составил 10,5 миллиарда евро. Экономический рост продолжился теми же темпами, что и в предыдущем квартале.
Наибольшее положительное влияние на ВВП в третьем квартале оказала обрабатывающая промышленность. Фото иллюстративное.
  • Наибольшее положительное влияние на ВВП в третьем квартале оказала обрабатывающая промышленность. Фото иллюстративное.
  • Foto: Raul Mee
Руководитель группы национальных счетов Департамента статистики Роберт Мюйрсепп отметил, что, хотя второй квартал подряд отмечается небольшой экономический рост, вклад большинства сфер по-прежнему не был значительным. «Наибольшее положительное влияние на ВВП в третьем квартале оказала обрабатывающая промышленность, добавленная стоимость которой выросла на 7,9%. Такой хороший результат эта сфера показала в последний раз в четвертом квартале 2021 года. В то же время стоит отметить, что показатели производства были еще скромными», — отметил Мюйрсепп.
Помимо обрабатывающей промышленности на экономику положительно повлияли также энергетика (21,5%) и операции с недвижимостью (4,4%). Отрицательное влияние оказала прежде всего оптовая и розничная торговля, добавленная стоимость которой сократилась на 6,9%. Экономический рост замедляли также сфера транспорта и складского хозяйства (-6,9%) и сфера здравоохранения и социальных услуг (-4,5%).
Добавленная стоимость и налоговые поступления выросли, частное потребление сократилось

Статья продолжается после рекламы

Добавленная стоимость в третьем квартале выросла на 0,5%. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из продукции национальных счетов) расходов на производственные ресурсы. Добавленная стоимость нефинансовых предприятий по сравнению с третьим кварталом прошлого года не изменилась, добавленная стоимость финансового сектора при этом сократилась на 0,2%. Добавленная стоимость некоммерческого сектора сократилась на 0,9%. Добавленная стоимость в правительственном секторе выросла самыми быстрыми за последние шесть кварталов темпами — на 3,3%.
  • Foto: Департамент статистики
Несмотря на повышение налоговой ставки, поступление налога с оборота продолжило расти. В третьем квартале чистые налоги увеличились на 3,4%. И добавленная стоимость, и чистые налоги составляли примерно по половине от роста ВВП.
В третьем квартале частное потребление сократилась на 0,6%. Основное влияние оказало сокращение затрат на алкоголь и табак, услуги питания и размещения, а также транспорт. Больше всего затраты частных лиц выросли на страховые и финансовые услуги, образование и обустройство дома.
Конечное потребление в правительственном секторе продолжило расти и в третьем квартале увеличилось на 3,4%. Это наибольший рост после второго квартала 2024 года.
Произошло небольшое сокращение инвестиций, рост внешней торговли ускорился
Мюйрсепп отметил, что в третьем квартале инвестиции остались на уровне того же периода прошлого года, сократившись лишь на 0,7%. «На сокращение инвестиций прежде всего повлияло сокращение инвестиций предприятий в машины и оборудование (-27,3%), что соответствовало более скромным показателям производства. Наиболее положительный вклад оказал рост инвестиций домохозяйств в жилые помещения (12,1%), что отразил также рост расходов частных потребителей на обустройство жилья. Положительно повлиял также рост инвестиций правительственного сектора в прочие здания и сооружения (8,8%)», — добавил он.
  • Foto: Департамент статистики
Если во втором квартале рост внешней торговли замедлился, то в третьем квартале темпы роста вновь ускорились. Экспорт увеличился на 5,7%, импорт — на 5,6%. Второй квартал подряд положительным остается и чистый экспорт: Эстония продала на 147 миллионов евро больше товаров и услуг, чем закупила.
Экспорт товаров увеличился на 3,9%, импорт — на 3,6%. Больше всего на рост повлияло увеличение товарообмена изделиями из металла, немонетарным золотом, сырой нефтью и природным газом. Больше всего сократился импорт других транспортных средств. Экспорт услуг вырос на 8,1%, прежде всего ввиду продаж компьютерных услуг, услуг обработки данных и других коммерческих услуг. На рост импорта услуг на 9,8% повлияли другие коммерческие услуги, а также дорожные транспортные услуги, строительные и складские услуги.
Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП вырос по сравнению со вторым кварталом этого года на 0,4% и по сравнению с третьим кварталом прошлого года — на 0,9%.
