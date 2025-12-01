Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,42%297,26
  • OMX Riga0,12%925
  • OMX Tallinn−0,34%1 946,43
  • OMX Vilnius0,39%1 284,39
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 100−0,18%9 702,9
  • Nikkei 225−1,89%49 303,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • OMX Baltic0,42%297,26
  • OMX Riga0,12%925
  • OMX Tallinn−0,34%1 946,43
  • OMX Vilnius0,39%1 284,39
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 100−0,18%9 702,9
  • Nikkei 225−1,89%49 303,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • 01.12.25, 09:13

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На начавшейся неделе мы узнаем от нескольких компаний с Балтийской биржи, как для них прошел ноябрь, а также получим данные от Центробанка о росте экономики Эстонии в третьем квартале.
Грузоперевозки Tallink уже долгое время сокращаются, и в среду станет ясно, продолжится ли этот тренд.
  • Грузоперевозки Tallink уже долгое время сокращаются, и в среду станет ясно, продолжится ли этот тренд.
  • Foto: Andras Kralla
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на этой неделе могут повлиять как на внутренний рынок, так и на инвесторов в еврозоне и США.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 28.11.25, 14:22
Прогноз Уолл-стрит: в следующем году рынки покажут уверенный рост
Первые прогнозы аналитиков Уолл-стрит на 2026 год уже опубликованы, и некоторые из них предполагают рост индекса S&P 500 до 8000 пунктов.
Новости
  • 18.11.25, 13:15
Европа верит в рост экономики Эстонии меньше, чем сама Эстония
Европейская комиссия прогнозирует, что в ближайшие годы экономика Эстонии вырастет на пару процентов – это заметно ниже ожиданий как Министерства финансов, так и Банка Эстонии.
Биржа
  • 18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
Рынок недвижимости, по прогнозам руководителя Arco Vara, должен прийти в равновесие во второй половине 2027 года за счет роста цен на вторичную недвижимость. Однако для компании и ее акционеров важную роль теперь играет квартал Лютера, покупка которого изменила многие планы Arco Vara. По оценке Кристины Мустонен, если все пойдет по плану, то акции компании в следующие три года могут подорожать на 50%.
Биржа
  • 30.11.25, 13:41
Европейские фондовые рынки демонстрируют выдающийся рост
В рейтинге 20 фондовых рынков мира, показавших лучшие результаты в этом году, половину индексов составляют европейские.
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
2
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
3
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
4
Новости
  • 30.11.25, 14:09
Четыре самые востребованные специальности в ИТ-секторе
5
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
6
Новости
  • 29.11.25, 11:04
ФОТО: Skeleton открыл в Германии завод стоимостью 220 млн евро

Последние новости

Биржа
  • 01.12.25, 14:24
Крипторынок пережил новый спад, биткоин вновь подешевел
Биржа
  • 01.12.25, 13:26
Работающая в России Silvano сообщила о снижении прибыли
Новости
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
Новости
  • 01.12.25, 10:37
Аэропорт Вильнюса не работал 11 часов из-за воздушных шаров из Беларуси
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
Новости
  • 01.12.25, 09:43
Экономика Эстонии показала скромный рост
Биржа
  • 01.12.25, 09:13
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Сейчас в фокусе

Лучший ремесленный предприниматель года Марет Лехис.
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
В ИТ-секторе работодатели конкурируют за лучших специалистов, опираясь на крайне ограниченный talent pool (кадровый резерв – ред).
Новости
  • 30.11.25, 14:09
Четыре самые востребованные специальности в ИТ-секторе
Нынешний ТОП подтверждает, что ключевым регионом химической промышленности продолжает оставаться уезд Ида-Вирумаа. На фото — ночной вид на VKG.
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
Срубил он наши денежки под самый корешок...
Биржа
  • 29.11.25, 13:23
Вкус биржи: мы раскрыли все тайны хедж-фондов: ТОП-20 их любимых акций
Индексы Германии и Франции находятся заметно опережают рост S&P 500.
Биржа
  • 30.11.25, 13:41
Европейские фондовые рынки демонстрируют выдающийся рост
Основатели Shishi Тайво Пиллер и Март Хабер говорят, что, несмотря на резкое падение прибыли, компания остается в плюсе. Многие компании, обанкротившиеся на фоне мировых кризисов и подобных потрясений, не могут похвастаться тем же.
Эпицентр
  • 28.11.25, 19:14
Компания Shishi остается в плюсе, пока другие игроки уходят с рынка
Лидер партии «Правые» Лавли Перлинг.
Новости
  • 30.11.25, 11:37
Перлинг: «Отечество» поставило Раудсеппа в очень тяжелую ситуацию
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025