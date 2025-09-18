Назад 18.09.25, 08:57 Штепа: Россия не может закончить войну из-за милитаризации экономики Нынешняя российская экономика настолько «заточена» на военпром, что резкое прекращение выпуска этой продукции вызовет массовую безработицу и социальный кризис. И нельзя исключать даже новой волны российских беженцев в Европу – только уже не политических, а экономических, пишет политический обозреватель Вадим Штепа.

Вадим Штепа.

Foto: Личный архив

Длящаяся уже более трех с половиной лет полномасштабная российско-украинская война, похоже, вступила в свою «осеннюю» фазу. Не только по календарным меркам текущего года, а символически. Военные аналитики не ожидают каких-то крупных наступлений ни с той, ни с другой стороны – они обе, очевидно, выдохлись. Но если Украину поддерживает Европа, защищая принцип международного права о неприкосновенности границ, то Россия, власти которой сами загнали себя в изоляцию от развитых стран, вошла в полосу неизбежного экономического кризиса.

Есть такая русская поговорка: цыплят по осени считают. Еще пару лет назад кремлевские пропагандисты хвастались: Россия успешно справляется с мировыми санкциями, а военная трансформация экономики приносит бюджетную прибыль. Но такой эффект возможен лишь на кратковременных этапах – иначе бы человечество постоянно воевало. Военные отрасли действительно могут стимулировать развитие гражданской экономики – например, авиация и интернет в ХХ веке изначально продвигались как оборонные проекты. Но проблема в том, что экономическая милитаризация в нынешней России стала самоцельной. Она не оказывает развивающего воздействия на гражданские отрасли, но наоборот – максимально изымает из них ресурсы.

Герман Греф, руководитель крупнейшего российского банка «Сбербанк», политкорректно называет текущее положение дел «охлаждением экономики» и «технической стагнацией». Действительно, рост российского ВВП по отношению к прошлому году составил всего 1,1%, тогда как годом ранее он доходил до 5,4%. Очевидно, что милитаризация различных отраслей, которая казалась драйвером роста, уже исчерпала свои резервы. Особенно это заметно в гражданских индустриях.

Заводы российского автопрома отправляют сотрудников в вынужденные отпуска и переводят их на 4-дневную рабочую неделю. Центробанк прогнозирует инфляцию до 7% до конца текущего года и до 12% в следующем. Девелоперы на 44% сократили инвестиции в недвижимость.

Росстат признает, что треть российских предприятий стали убыточными. Из двадцати основных отраслей рост наблюдается лишь в четырех, три из которых непосредственно связаны с военными производствами. Особенно популярной стала технически несложная, «отверточная» сборка дронов. Но на развитие экономики в целом это никакого стимулирующего эффекта не оказывает.

В первом полугодии 2025 года Россия потратила на военные нужды рекордную сумму – почти 8,5 триллионов рублей (около 85 млрд. евро). А гражданские компании – от аэропорта «Домодедово» до холдинга «Русагро» – все чаще национализируются , что объясняется «нуждами военного времени». С 2022 по 2024 год было конфисковано более 180 крупных предприятий. Но возвращение к советским методам тотального огосударствления экономики не помогает – напротив, в России снижается производство важнейших потребительских товаров и возрастают закупки продовольствия за границей.

Региональный дисбаланс

Наиболее остро экономический кризис отражается на региональном уровне. Почему этот аспект в российском случае особенно важен? Общие централизованные данные могут свидетельствовать о росте ВВП на 1% - это вроде бы мало, но какой-никакой, все-таки «рост». Однако в реальности это очень похоже на печальный анекдот о «средней температуре по палате» – у одних ужасный жар, другие - уже холодные трупы, но «в среднем» получается 36,6.

Эту ситуацию трудно сопоставлять с Эстонией из-за колоссальной разницы масштабов. Большинство регионов РФ демографически и территориально крупнее Эстонии, и экономический кризис в них свидетельствует о глубоком дисбалансе российской экономики. Например, ситуацию острого бюджетного дефицита, который экономисты называют «беспрецедентным», сегодня переживает именно большинство российских регионов – 67 из официальных 89.

Известный экономический географ Наталья Зубаревич видит одну из причин этой ситуации в тотальном гиперцентрализме российской экономики. Так, по ее данным, темпы роста доходов населения наблюдаются только в Москве – 11% в год. Для сравнения – в северо-западных и большинстве сибирских регионов России они выросли максимум на 2%. При этом уже третий год подряд сокращаются трансферты регионам из федерального центра. Тем не менее, центр продолжает качать оттуда природные ресурсы.

Нынешняя российская экономика настолько «заточена» на военпром, что резкое прекращение выпуска этой продукции вызовет массовую безработицу и социальный кризис.

Игорь Липсиц, бывший преподаватель Высшей школы экономики, проживающий в Литве после запрета его книг в России, утверждает : «Москва начала войну, а расплачиваться будет Татарстан». Действительно, нефтяной экспорт из республики в Европу практически прекратился, а вместо этого ей сегодня навязано производство иранских дронов.

Официальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» в сентябре опубликовало в целом «оптимистический» мониторинг региональных бюджетов. Однако обозреватели независимого издания The Moscow Times увидели в приведенных цифрах совсем иную картину – половина российских регионов скатились в промышленную рецессию. В некоторых республиках и областях спад принимает обвальный характер. Традиционно главная статья российских доходов – экспорт природного сырья – резко сокращается. И не только из-за европейских санкций, тут не помогает даже «стратегическое партнерство» с Китаем. Например, китайский уголь дешевле российского, и если бы Кузбасс захотел его туда экспортировать, пришлось бы устанавливать цены ниже себестоимости. Карелия раньше гнала эшелоны леса в соседнюю Финляндию, но теперь ЕС закрыл этот импорт. В поставках древесины заинтересован тот же Китай, но затраты на транспортировку делают карельский лес буквально «золотым».

Соседние с Эстонией Ленинградская и Псковская области могли бы вести традиционную приграничную торговлю и развивать взаимный туризм – но война ликвидировала эти возможности. Теперь вместо продвижения собственной региональной экономической специфики эти области по кремлевскому приказу проводят активную милитаризацию своей промышленности, которая не приносит никаких прибылей в местные бюджеты. Но главная дилемма состоит в том, что они не могут от нее отказаться – нынешняя российская экономика настолько «заточена» на военпром, что резкое прекращение выпуска этой продукции вызовет массовую безработицу и социальный кризис. И нельзя исключать даже новой волны российских беженцев в Европу – только уже не политических, а экономических.