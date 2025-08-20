Деловые ведомости
  • 20.08.25, 10:49

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию возобновлены

Возобновлены поставки по трубопроводу «Дружба», который снабжает российской нефтью ряд стран Центральной Европы. Перекачка сырья прекратилась после удара ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в РФ, передает DW.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Dmytro Falkowskyi
Словакия вновь получает нефть по трубопроводу «Дружба» после проблем с перекачкой, вызванных обстрелами со стороны украинской армии. Об этом словацкое министерство экономики заявило вечером вторника, 19 августа. Ведомство не привело подробностей.
В тот же вечер о возобновлении поставок сырья по «Дружбе» сообщила и Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто поблагодарил первого замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина и выразил надежду, что Украина откажется от дальнейших ударов по этому трубопроводу. «Это не наша война», – подчеркнул Сийярто.
Удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области

Статья продолжается после рекламы

Перекачка нефти по магистральному трубопроводу «Дружба», снабжающему российским сырьем ряд стран Центральной Европы, прекратилась после удара ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ в ночь на 18 августа. Позднее Будапешт и Братислава подтвердили факт атаки, заявленной Генштабом ВСУ. Москва пообещала как можно быстрее восстановить трансформаторную станцию, необходимую для работы трубопровода.
Нефтепровод «Дружба» – основной экспортный трубопровод из России в Европу. В белорусском Мозыре он разделяется на два участка. Северный проходит через Беларусь, Латвию, Литву, Польшу и Германию, а южный - через Украину, Венгрию, Словакию и Чехию.
Сейчас российскую нефть по южной ветке «Дружбы» закупают только Венгрия и Словакия. По северной ветке транспортируют нефть из Казахстана. С начала войны в Украине на «Дружбе» неоднократно возникали перебои с поставками нефти. Как заявили 19 августа в Минэнерго Казахстана, поставки нефти в Германию не прерывались из-за удара по территории РФ.
