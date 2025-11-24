Назад 24.11.25, 12:34 Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу Смириться с пактом между Мар-а-Лаго и Кремлем означало бы не только пожертвовать Украиной, но и окончательно демонтировать международный правопорядок.

Дональд Трамп не сможет оставаться на посту президента после 2028 года, тогда как Дж. Д. Вэнс (справа) теоретически может оставаться в администрации вплоть до 2036-го.

Неожиданно опубликованный в конце позапрошлой недели так называемый мирный план по Украине вызвал замешательство и местами панику по обе стороны Атлантики. Европу шокировали его цинизм и очевидная благосклонность к Кремлю, а в США даже госсекретарь Марко Рубио был вынужден срочно вникать в ситуацию и делать вид, будто он вообще в курсе новой политики.