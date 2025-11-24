Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу

Дональд Трамп не сможет оставаться на посту президента после 2028 года, тогда как Дж. Д. Вэнс (справа) теоретически может оставаться в администрации вплоть до 2036-го.
Foto: AP/Scanpix
Неожиданно опубликованный в конце позапрошлой недели так называемый мирный план по Украине вызвал замешательство и местами панику по обе стороны Атлантики. Европу шокировали его цинизм и очевидная благосклонность к Кремлю, а в США даже госсекретарь Марко Рубио был вынужден срочно вникать в ситуацию и делать вид, будто он вообще в курсе новой политики.
Бывший премьер-министр Эстонии и бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас обеспокоен действиями президента США Дональда Трампа, который, по оценке Калласа, в войне России против Украины защищает интересы Москвы.
Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.
После окончания войны желание предпринимателей выйти на украинский рынок станет огромным. «Если ждать мирного соглашения и полной ясности, действительно может оказаться поздно», – заявила глава работающей в Украине компании Nordecon Марет Тамбек.
По мнению европейской высокопоставленной чиновницы Анн Меттлер, возглавлявшей европейское подразделение созданной Биллом Гейтсом Breakthrough Energy, европейский энергорынок нуждается в серьезных изменениях, и одной из стран, у которой можно было бы поучиться, является Китай.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.