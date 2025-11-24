Деловые ведомости
Подписаться
  • OMX Baltic0,22%292,75
  • OMX Riga−0,01%925,18
  • OMX Tallinn−0,09%1 906,73
  • OMX Vilnius0,03%1 275
  • S&P 5000,98%6 602,99
  • DOW 301,08%46 245,41
  • Nasdaq 0,88%22 273,08
  • FTSE 1000,21%9 559,86
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • 24.11.25, 12:34

Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу

Смириться с пактом между Мар-а-Лаго и Кремлем означало бы не только пожертвовать Украиной, но и окончательно демонтировать международный правопорядок.
Дональд Трамп не сможет оставаться на посту президента после 2028 года, тогда как Дж. Д. Вэнс (справа) теоретически может оставаться в администрации вплоть до 2036-го.
  • Дональд Трамп не сможет оставаться на посту президента после 2028 года, тогда как Дж. Д. Вэнс (справа) теоретически может оставаться в администрации вплоть до 2036-го.
  • Foto: AP/Scanpix
Неожиданно опубликованный в конце позапрошлой недели так называемый мирный план по Украине вызвал замешательство и местами панику по обе стороны Атлантики. Европу шокировали его цинизм и очевидная благосклонность к Кремлю, а в США даже госсекретарь Марко Рубио был вынужден срочно вникать в ситуацию и делать вид, будто он вообще в курсе новой политики.
Новости
  • 23.11.25, 11:23
Сийм Каллас: Трамп действует в интересах Москвы
Бывший премьер-министр Эстонии и бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас обеспокоен действиями президента США Дональда Трампа, который, по оценке Калласа, в войне России против Украины защищает интересы Москвы.
Новости
  • 21.11.25, 14:46
План мира Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать территории
Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Новости
  • 24.11.25, 12:13
Глава Nordecon – эстонским предпринимателям: когда пушки в Украине замолчат, ехать будет уже поздно
После окончания войны желание предпринимателей выйти на украинский рынок станет огромным. «Если ждать мирного соглашения и полной ясности, действительно может оказаться поздно», – заявила глава работающей в Украине компании Nordecon Марет Тамбек.
Новости
  • 23.11.25, 15:17
Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая
По мнению европейской высокопоставленной чиновницы Анн Меттлер, возглавлявшей европейское подразделение созданной Биллом Гейтсом Breakthrough Energy, европейский энергорынок нуждается в серьезных изменениях, и одной из стран, у которой можно было бы поучиться, является Китай.
1
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
2
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
3
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
4
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
5
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца
6
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек

Новости
  • 24.11.25, 14:22
Сокращающий персонал люксовый бизнес: поток состоятельных зарубежных клиентов еще впереди
Новости
  • 24.11.25, 13:44
Монополии конец? Страхование ответственности врачей в Эстонии начнет предлагать крупный игрок
Новости
  • 24.11.25, 12:43
Николай Дегтяренко вступил в партию «Правые»
Mнения
  • 24.11.25, 12:34
Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу
Новости
  • 24.11.25, 12:13
Глава Nordecon – эстонским предпринимателям: когда пушки в Украине замолчат, ехать будет уже поздно
Биржа
  • 24.11.25, 11:59
LHV и Tallink прозвонят в колокол на бирже Nasdaq в Нью-Йорке
Биржа
  • 24.11.25, 11:04
Облигации Hepsor были значительно переподписаны
Биржа
  • 24.11.25, 10:43
Латвийская Indexo привлекает 7,5 млн евро для покупки акций DelfinGroup

Анн Меттлер
Новости
  • 23.11.25, 15:17
Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
BBC раскрыла преступную схему, которая распространяется как в Великобритании, так и в континентальной Европе.
Новости
  • 22.11.25, 13:14
Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов
Я не хочу говорить, что мы никогда не будем привлекать инвесторов, сказал основатель Icosagen и обладатель звания «Промышленник года» по версии Äripäev Март Устав.
Новости
  • 23.11.25, 13:27
Промышленник года Март Устав: Эстония должна дать молодым людям причину остаться здесь
Сийм Каллас.
Новости
  • 23.11.25, 11:23
Сийм Каллас: Трамп действует в интересах Москвы
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Неправильно ты, дядя Илон, деньги тратишь!
Биржа
  • 22.11.25, 10:24
Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

