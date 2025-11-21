Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,08%6 544,16
  • DOW 300,37%45 921,54
  • Nasdaq −0,2%22 032,31
  • FTSE 100−0,07%9 520,88
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,07
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,08%6 544,16
  • DOW 300,37%45 921,54
  • Nasdaq −0,2%22 032,31
  • FTSE 100−0,07%9 520,88
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,07
  • 21.11.25, 14:46

План мира Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать территории

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина официально получила от американской стороны проект плана» администрации Дональда Трампа по мирному урегулированию, подтвердила Гайовишин. «Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое окончание войны», – подчеркнула она, передает DW.
«Красные линии» Киева в ответ на план Трампа
По словам зампостпреда, Киев готов к конструктивным переговорам, в том числе на уровне лидеров, однако есть ряд «красных линий». Так, Украина не признает временно оккупированные территории российскими. «Наша земля не продается», – заявила Гайовишин.

Статья продолжается после рекламы

Киев не пойдет на ограничения самообороны, а также численности и возможностей ВСУ. Власти Украины не допустят ограничений и в вопросе выбора союзов. Украинская сторона продолжит противодействовать «террору и геноциду», лежащему в основе российской агрессии и подрывающему украинскую идентичность, в частности, на уровне языка, добавила дипломат.
В Киеве продолжают настаивать на принципе «ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы». «Россию необходимо заставить отступить в экономическом, политическом и военном отношениях», – заявила постпред при ООН.
Axios: Уиткофф обсуждал план с Умеровым
Ранее американский портал Axios сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который возглавил работу над 28-пунктным планом Трампа, обсудил предложенные гарантии с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым 15-16 ноября, 20 ноября они были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому в письменном виде.
Сам Умеров заявил 21 ноября, что не давал оценок плану США, а его участие в обсуждении проекта было «техническим». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры о мирном плане.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 19.11.25, 13:14
Кельдо: Украина ждет эстонские ИТ- и оборонные компании
По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, в Украине есть рынок и для эстонских компаний. Из-за войны страна остро нуждается в решениях оборонной промышленности, ИТ-услугах и восстановлении энергетической инфраструктуры, пояснил Кельдо в эфире утренней передачи радио Äripäev.
Новости
  • 17.10.25, 10:51
«Третья мировая война из-за Украины не начнется». Трамп намерен встретиться с Путиным
Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Президент США, по его словам, пытается остановить войну в Украине, чтобы «помочь Европе» и «спасти много жизней».
Mнения
  • 11.11.25, 10:22
Истерика морального компаса: почему Европа воюет с визами и счетами «неправильных» граждан
Бесконечные пакеты санкций, которые Европейский Союз принимает якобы с целью остановить войну в Украине и повлиять на экономику России, все больше напоминают инструмент двойной игры. Крепнет подозрение, что Европа хочет полностью оправдать клеветнические утверждения российской пропаганды о «кознях Запада». Обозреватель Ян Левченко считает одним из таких двойных механизмов недавние поправки к положению о визовых отношениях.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
3
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
4
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
5
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
6
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии

Последние новости

Новости
  • 21.11.25, 17:57
Промышленник о финансовых проблемах E-Piim: «Типичная ситуация перед банкротством»
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Новости
  • 21.11.25, 17:29
Уголовное дело «Отечества»: Пруунсильд вызван на дачу показаний
Mнения
  • 21.11.25, 17:01
Делов-то: «Отечество» в опасности, коррупция в Таллинне и Кохтла-Ярве, и еще один мирный план по Украине
Новости
  • 21.11.25, 16:53
Может сдуться под тяжестью снега: в Нарве закрыли футбольный холл за 7 миллионов евро
Новости
  • 21.11.25, 16:47
Ахти Хейнла о сделке с Uber: Starship способен вырасти еще в тысячу раз
Новости
  • 21.11.25, 14:46
План мира Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать территории
Новости
  • 21.11.25, 14:19
Производитель мягкой мебели построит завод в Центральной Европе. В Эстонии достигнут предел расширения

Сейчас в фокусе

Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Компания JMV, завозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, вела ожесточенные споры с Налоговым департаментом, который в итоге постановил, что фирма должна государству более миллиона евро.
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
Адвокат Айвар Пихлак (слева) и Дмитрий Орлов (справа) изначально не были заинтересованы в заключении сделки, поскольку Орлов не считает себя виновным. Тем не менее прокурор попросил провести с Орловым беседу.
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
«Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину», – Ану-Малль Наарит.
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025