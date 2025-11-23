Сийм Каллас: Трамп действует в интересах Москвы

Бывший премьер-министр Эстонии и бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас обеспокоен действиями президента США Дональда Трампа, который, по оценке Калласа, в войне России против Украины защищает интересы Москвы.
По словам Калласа, Трамп действует в интересах России, передает rus.err.ee.
«Все время хотят добиться мира за счет Украины. Когда [президент России Владимир] Путин бомбит Киев, президент Трамп выражает свое недовольство. Я тоже выражаю свое недовольство. Но что от этого меняется? На самом деле никаких поступков нет. Разве что связанные с нефтью санкции, но он (Трамп – прим. ред.) уже дает задний ход, делает исключения для Венгрии и так далее. Он все же на стороне России, – сказал Каллас в интервью ERR. – Я постоянно думаю о том, за что на самом деле борется Украина. Она борется не только за себя. Падение Украины означало бы очень большие изменения. Это должно сильно нас беспокоить».
Каллас считает, что ситуация очень сложная, и без США Европе было бы крайне трудно.
«К сожалению, мы все время надеялись на то, что за нашей спиной стоят США. И если в какой-то момент США за спиной вдруг не окажется, то, например, хорошие самолеты делают и в Европе, но что касается всей спутниковой сферы и разведки, то здесь американцы чрезвычайно сильны. Без них очень трудно что-то делать», – отметил он.
