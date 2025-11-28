Цена на нефть падает уже четвертый месяц подряд

Нефтяные платформы по всему миру продолжают добывать большие объемы нефти.
Foto: AFP/Scanpix
После скромного роста в четверг стоимость нефти марки Brent стабилизировалась на уровне выше 63 долларов за баррель, однако крупный сбой на Чикагской товарной бирже вызвал перебои на фондовом, валютном, долговом и сырьевом рынках. Сейчас стоимость нефти демонстрируют самое продолжительное последовательное падение с мая 2023 года.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в очередной раз призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители, передает DW.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.