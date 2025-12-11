Фестиваль скидок на топливном рынке заканчивается. «После каждой вечеринки приходится платить»

Обычно по поводу эстонского топливного рынка ходит шутка: если мировая цена на нефть растет, продавцам приходится повышать стоимость, а если падает — то емкости будто бы полны старого, дорогого топлива и снизить цену невозможно. Этой осенью местный розничный рынок перевернул эту логику с ног на голову.
Foto: Andras Kralla
Осенний сезон скидок, который местные ритейлеры даже называли войной на истощение, демонстрирует признаки затухания, хотя сырье, определяющее цену моторного топлива, на мировом рынке стремительно дешевеет.
Во время ценовой войны, разгоревшейся на топливном рынке в сентябре, несколько крупных сетей изменили свои клиентские программы – цены на стелах внезапно заметно снизились. Теперь к изменениям готовятся и Alexela с Terminal, которые до сих пор лишь наблюдали за рынком.
Уже 30 лет семья держит небольшую заправку, но только теперь впервые решила создать для своего бизнеса логотип – с помощью искусственного интеллекта. Торговать хот-догами и пирожками они, впрочем, пока не собираются.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 0,2% и по сравнению с ноябрем прошлого года повысился на 4,9%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2,9%, услуги – на 7,9%.
Северный порт Палдиски приобрела люксембургская компания, за которой стоит логистическая фирма с эстонско-финскими корнями. Пока что порт, однако, не перешел к новым владельцам – доля находится на нотариальном депозите в ожидании урегулирования старых проблем.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.