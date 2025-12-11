Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,38%299,46
  • OMX Riga0,03%931,64
  • OMX Tallinn0,08%1 977,11
  • OMX Vilnius0,27%1 295,77
  • S&P 5000,67%6 886,68
  • DOW 301,05%48 057,75
  • Nasdaq 0,33%23 654,16
  • FTSE 100−0,15%9 640,84
  • Nikkei 225−0,9%50 148,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,77
  • 11.12.25, 08:49

Фестиваль скидок на топливном рынке заканчивается. «После каждой вечеринки приходится платить»

Нефтяные монархии Персидского залива больше не способны подталкивать мировые цены вверх, но несмотря на дешевую нефть, потребительский праздник на эстонском топливном рынке подходит к концу.
Обычно по поводу эстонского топливного рынка ходит шутка: если мировая цена на нефть растет, продавцам приходится повышать стоимость, а если падает — то емкости будто бы полны старого, дорогого топлива и снизить цену невозможно. Этой осенью местный розничный рынок перевернул эту логику с ног на голову.
  • Foto: Andras Kralla
Осенний сезон скидок, который местные ритейлеры даже называли войной на истощение, демонстрирует признаки затухания, хотя сырье, определяющее цену моторного топлива, на мировом рынке стремительно дешевеет.
Похожие статьи

Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
Во время ценовой войны, разгоревшейся на топливном рынке в сентябре, несколько крупных сетей изменили свои клиентские программы – цены на стелах внезапно заметно снизились. Теперь к изменениям готовятся и Alexela с Terminal, которые до сих пор лишь наблюдали за рынком.
Интервью
  • 10.10.25, 17:49
Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес – золотая жила. Это не так»
Уже 30 лет семья держит небольшую заправку, но только теперь впервые решила создать для своего бизнеса логотип – с помощью искусственного интеллекта. Торговать хот-догами и пирожками они, впрочем, пока не собираются.
Новости
  • 05.12.25, 09:47
За год потребительские цены выросли на 4,9%
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 0,2% и по сравнению с ноябрем прошлого года повысился на 4,9%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 2,9%, услуги – на 7,9%.
Эпицентр
  • 01.12.25, 15:31
Сделка с загвоздкой. Продавцам порта Палдиски предстоит уладить старые проблемы
Северный порт Палдиски приобрела люксембургская компания, за которой стоит логистическая фирма с эстонско-финскими корнями. Пока что порт, однако, не перешел к новым владельцам – доля находится на нотариальном депозите в ожидании урегулирования старых проблем.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

1
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
2
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
3
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
4
Новости
  • 05.12.25, 06:00
Финский предприниматель: Нарвский замок – как Китайская стена, но с интуристами катастрофа
5
Новости
  • 09.12.25, 17:45
Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку
6
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх

Новости
  • 11.12.25, 10:05
Трамп: в беседе с европейскими лидерами были «резкие слова»
Интервью
  • 11.12.25, 09:59
Бородич о визите, завершившемся скандалом: «Казахстан – не ширма для России»
Новости
  • 11.12.25, 08:49
Фестиваль скидок на топливном рынке заканчивается. «После каждой вечеринки приходится платить»
Новости
  • 11.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: что будет с ценами на продукты и продовольственной безопасностью?
Новости
  • 10.12.25, 21:30
ФРС снизила ставку
Новости
  • 10.12.25, 18:45
Пенсионер, выигравший суд у Telia, получил деньги 15 лет спустя: «Это было морально важно»
Новости
  • 10.12.25, 18:20
Рийгикогу принял бюджет на 2026 год
Новости
  • 10.12.25, 17:53
Мэром Кохтла-Ярве стал центрист Макс Каур

Журналист ДВ Алексей Шишкин во дворе уже реконструированных корпусов новой фабрики Лютера. Сейчас в ее машинном зале офис Äripäev, а в бывших цехах – квартиры.
Mнения
  • 10.12.25, 06:00
Золотая жила в Ласнамяэ? На рынке недвижимости поменялись правила игры
Посол Эстонии в Казахстане Яаап Ора покинет свой пост 1 января.
Новости
  • 09.12.25, 17:45
Карис вычеркнул из речи в Казахстане антироссийские фрагменты, посол подал в отставку
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
Почему бы не дать возможность инвестировать через PIK не только деньги из II, но и из III ступени.
Инвестор Тоомас
  • 10.12.25, 12:38
Инвестор Тоомас: монополия банков – лишь вопрос времени
На средства от финансовой помощи США были приобретены и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Новости
  • 10.12.25, 08:44
Оборонный бюджет США ограничит внешнюю политику Трампа и даст Эстонии деньги
Инвестор Пааво Сийманн.
Биржа
  • 10.12.25, 12:18
Пааво Сийманн анализирует балтийский рынок: некоторые акции обогнали S&P 500
Оказавшийся на грани банкротства бизнес планировал создавать в существующих зданиях убежища с системами очистки воздуха.
Новости
  • 10.12.25, 14:00
Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

