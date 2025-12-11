Фестиваль скидок на топливном рынке заканчивается. «После каждой вечеринки приходится платить»

Во время ценовой войны, разгоревшейся на топливном рынке в сентябре, несколько крупных сетей изменили свои клиентские программы – цены на стелах внезапно заметно снизились. Теперь к изменениям готовятся и Alexela с Terminal, которые до сих пор лишь наблюдали за рынком.