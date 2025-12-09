Makromaania: повысит ли Рейнсалу налоги из-за бюджета Михала?

По оценкам аналитиков, с которыми побеседовала редакция Äripäev, повышение налогов в будущем действительно более чем вероятно. Однако, как следует из новостной рассылки Makromaania, такая необходимость обусловлена скорее общей макроэкономической ситуацией, нежели последствиями налоговых послаблений и роста расходов предыдущего правительства.
Makromaania – новостная рассылка, посвященная вопросам макроэкономики, денежной и фискальной политики, над которой работают журналисты Кристьян Прууль и Янно Рийспапп.