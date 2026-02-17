Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,03%317,85
  • OMX Riga−0,35%904,29
  • OMX Tallinn−0,05%2 075,55
  • OMX Vilnius0,38%1 412,03
  • S&P 5000,37%6 861,36
  • DOW 300,29%49 646,61
  • Nasdaq 0,49%22 657,29
  • FTSE 1000,79%10 556,17
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,46
  • OMX Baltic−0,03%317,85
  • OMX Riga−0,35%904,29
  • OMX Tallinn−0,05%2 075,55
  • OMX Vilnius0,38%1 412,03
  • S&P 5000,37%6 861,36
  • DOW 300,29%49 646,61
  • Nasdaq 0,49%22 657,29
  • FTSE 1000,79%10 556,17
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,46
  • 17.02.26, 19:22

Государство вводит правила для убежищ. К 2034 году место для укрытия должно быть у половины жителей

Министерство внутренних дел направило на согласование проект постановления, которым устанавливаются требования к строительству убежищ и принципы организации мест для укрытия. Согласно цели, к 2034 году место для укрытия должно быть обеспечено для половины жителей Эстонии.
Общественные укрытия обозначены международным символом гражданской обороны. Укрытия в своем районе можно посмотреть на геопортале Земельного департамента.
  • Общественные укрытия обозначены международным символом гражданской обороны. Укрытия в своем районе можно посмотреть на геопортале Земельного департамента.
  • Foto: Лийз Трейманн
Направленный на согласование проект постановления – часть подзаконных актов к Закону о чрезвычайных ситуациях, вступившему в силу прошлой осенью. Он поэтапно закрывает прежние пробелы в защите населения – на случай, если укрытие понадобится из-за катастрофы, взрыва, военного нападения или другого внезапного кризиса.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 10.12.25, 14:00
Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству
Компания Baltsafe Baltic, предлагающая комплексные решения по созданию укрытий и убежищ, движется к банкротству всего через восемь месяцев после основания.
Новости
  • 08.03.24, 17:13
Строительство убежищ в зданиях станет обязательным: новые правила коснутся в том числе жилых домов, отелей и магазинов
Подготовленный Министерством внутренних дел законопроект подразумевает, что в каждом новом здании площадью более 1200 квадратных метров должно быть построено убежище. Прогнозируется, что это добавит около 2% к стоимости строительства, пишет ERR.
Новости
  • 26.12.23, 14:03
Бомбоубежище в подвале за 80 000 евро: государство намерено возложить расходы на товарищества
Государство профинансирует переоборудование нескольких подвалов под бомбоубежища, однако похоже, что всем денег не хватит и товариществам придется покрывать расходы самостоятельно. Во многих домах убежище невозможно оборудовать вообще.
Новости
  • 07.06.23, 12:38
Эстонская компания запускает производство бомбоубежищ
Компания Revonia объявила о запуске производства бомбоубежищ – дизайн и разработка местные.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
2
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
3
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
4
Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
5
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
6
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава

Последние новости

Новости
  • 17.02.26, 19:22
Государство вводит правила для убежищ. К 2034 году место для укрытия должно быть у половины жителей
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
Новости
  • 17.02.26, 17:56
Иран на несколько часов закрыл важный морской маршрут для поставок нефти
Новости
  • 17.02.26, 16:58
Переговоры России и Украины в Женеве проходят за закрытыми дверями
Биржа
  • 17.02.26, 16:35
Goldman Sachs: пять устойчивых к ИИ акций технологических компаний
Пять победителей и пять проигравших
Новости
  • 17.02.26, 16:02
Европейская комиссия начала расследование в отношении Shein
Новости
  • 17.02.26, 15:33
Средняя пенсия по старости увеличится до 860 евро
Биржа
  • 17.02.26, 14:47
TKM Grupp получила разрешение выкупить дилеров Škoda

Сейчас в фокусе

Несмотря на регулирование рынка кредитования, статистика неплатежеспособности свидетельствует о том, что этих мер не всегда достаточно.
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Иллюстративное фото.
Новости
  • 16.02.26, 09:50
Инфляция в Эстонии в январе ускорилась
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026