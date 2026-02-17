Государство вводит правила для убежищ. К 2034 году место для укрытия должно быть у половины жителей
Министерство внутренних дел направило на согласование проект постановления, которым устанавливаются требования к строительству убежищ и принципы организации мест для укрытия. Согласно цели, к 2034 году место для укрытия должно быть обеспечено для половины жителей Эстонии.
Общественные укрытия обозначены международным символом гражданской обороны. Укрытия в своем районе можно посмотреть на геопортале Земельного департамента.
Foto: Лийз Трейманн
Направленный на согласование проект постановления – часть подзаконных актов к Закону о чрезвычайных ситуациях, вступившему в силу прошлой осенью. Он поэтапно закрывает прежние пробелы в защите населения – на случай, если укрытие понадобится из-за катастрофы, взрыва, военного нападения или другого внезапного кризиса.
Подготовленный Министерством внутренних дел законопроект подразумевает, что в каждом новом здании площадью более 1200 квадратных метров должно быть построено убежище. Прогнозируется, что это добавит около 2% к стоимости строительства, пишет ERR.
Государство профинансирует переоборудование нескольких подвалов под бомбоубежища, однако похоже, что всем денег не хватит и товариществам придется покрывать расходы самостоятельно. Во многих домах убежище невозможно оборудовать вообще.
