Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−0,9%6 769,01
  • DOW 30−1,02%47 463,23
  • Nasdaq −0,69%22 592,87
  • FTSE 100−1,01%10 308,93
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,51
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−0,9%6 769,01
  • DOW 30−1,02%47 463,23
  • Nasdaq −0,69%22 592,87
  • FTSE 100−1,01%10 308,93
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,51
  • 06.03.26, 17:03

Делов-то: злые старики правят миром, и в Дубае не скрыться. В банке LHV людоеды толкают акции вверх

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем войну США и Израиля с Ираном, переполох по всему Ближнему Востоку, смену руководства в банке LHV, сокращения услуг в отделениях неотложной помощи и другие темы.
Что это вы в интернетах сидите, наивные розовые единороги? Работать надо: акулы в костюмах заработали на вашем труде еще недостаточно миллиардов!
  • Что это вы в интернетах сидите, наивные розовые единороги? Работать надо: акулы в костюмах заработали на вашем труде еще недостаточно миллиардов!
  • Foto: Алена Ценно при помощи ИИ
Война США и Израиля против Ирана продолжается уже неделю и вышла за его пределы. Армия обороны Израиля сообщила, что ударила по опорному району «Хезболлы» на юге Бейрута. Иран утверждает, что атаковал танкер у побережья Кувейта. Катар сообщил, что в четверг утром перехватил ракетную атаку, а в соседнем Бахрейне сообщалось о взрывах. Турция сообщала, что сбила иранскую ракету. В азербайджанском Нахичеване в аэропорту упал иранский дрон. Около Шри-Ланки американцы потопили иранский военный корабль.
Что происходит на Ближнем Востоке, и когда оно кончится?
Испанский премьер чуть ли не единственный глава большой европейской страны, который постарался отмежеваться от явного нарушения международного права американцами. Неуместная фронда или глас вопиющего в пустыне?

Статья продолжается после рекламы

Военными действиями затронут безопасный доселе Дубай, где выходцев из Эстонии довольно много. Причем неожиданностью война оказалась не только для мирных сограждан, уехавших на каникулы, но и для эстонского министра обороны Ханно Певкура. Кто должен вывозить из региона конфликта сограждан и их семьи? И могла ли Эстония подготовиться к тому, что у ее жителей бывают разные паспорта?
Денег в бюджете больше не становится, и государство вынуждено сокращать услуги. Министерство социальных дел хочет предоставить отделениям экстренной медицины право отправлять пациентов домой после первичной оценки, если выясняется, что эта экстренная помощь им не нужна. Журналисты делятся опытом из травмпункта.
В банке LHV меняется руководство: с 1 апреля Кадри Кийсель отзывают с должности председателя правления. Новым председателем правления станет Эрки Килу, сообщила компания бирже. Как рассказал Äripäev Райн Лыхмус, он хочет молодого и голодного до успеха во главе своей компании и грозится рекордными дивидендами. Мы возвращаемся во времена пещерного капитализма или это нормально - идти по головам ради бизнес-показателей? Тезис со звездочкой: одну из немногих женщин-руководителей в банковском секторе Эстонии убирают прямо перед днем борьбы за гендерное равноправие.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Многоквартирный дом, реализованный девелопером недвижимости Пеэтером Раагом, строительство которого помог профинансировать Omega Laen.
  • KM
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
2
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
3
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
4
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
5
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
6
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»

Последние новости

Биржа
  • 06.03.26, 17:53
С рынка труда США неожиданно исчезли 92 000 рабочих мест
Новости
  • 06.03.26, 17:17
Налог для богатых поссорил правительство Дании. «Это сделает нас беднее»
Mнения
  • 06.03.26, 17:03
Делов-то: злые старики правят миром, и в Дубае не скрыться. В банке LHV людоеды толкают акции вверх
Новости
  • 06.03.26, 16:25
Хейти Хяэль с партнерами инвестировал миллионы в газовый терминал в Риге
Новости
  • 06.03.26, 16:14
WP: Россия передает Ирану разведданные для ударов по американским военным объектам
Новости
  • 06.03.26, 16:02
Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Руководитель компании подал в отставку
Новости
  • 06.03.26, 14:31
Экономика еврозоны в конце прошлого года выросла меньше, чем ожидалось
Инвестор Тоомас
  • 06.03.26, 14:15
Инвестор Тоомас: Баффет ушел, миллиарды остались – рекордная ликвидность скрывает новые риски

Сейчас в фокусе

«Путешествие в Дубай было перелетом в сказку, посмотреть, как там нефтяные шейхи живут», – вспоминают туроператоры. На фото деловой центр города ночью 3 марта. По данным компании Mintel World, только в первые два дня войны на Ближнем Востоке Иран запустил около 400 ракет и примерно 1000 беспилотников в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Катара и Иордании.
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
Дислоцированный в Выру американский солдат Тэг вечером демонстрирует на танцполе местного паба свои навыки брейка. Его друзья тем временем играют в бильярд.
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Эвакуированный из Дубая во Франкфурт пассажир оказался в центре внимания немецких телекамер; сегодня подобная картина повторится и в Эстонии. Эвакуационный рейс для финнов состоится в конце недели.
Новости
  • 05.03.26, 12:12
Застрявшие в Дубае финны завидуют эстонцам
Низкая ликвидность и, вероятно, ошибка привели к тому, что продавец акций Akola Group недополучил более 15 тысяч евро прибыли, которую получили покупатели.
Биржа
  • 05.03.26, 16:30
15 тыс. евро за одну секунду: покупатели акций литовской Akola Group сегодня могли неплохо заработать
Глава девелоперской компании Liven Андеро Лаур сказал в утренней программе, что в начале кризиса цены на вторичном рынке быстро снизились, тогда как цены на новые проекты остались на прежнем уровне.
Новости
  • 04.03.26, 18:33
Застройщик: покупатели охотятся за новыми квартирами, разница в цене между вторичным рынком и новостройками тает
Въезд на Линнасе теэ, где находится участок, принудительно отчужденный у R.K. Projekt OÜ.
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026