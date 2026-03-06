Назад 06.03.26, 17:03 Делов-то: злые старики правят миром, и в Дубае не скрыться. В банке LHV людоеды толкают акции вверх В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем войну США и Израиля с Ираном, переполох по всему Ближнему Востоку, смену руководства в банке LHV, сокращения услуг в отделениях неотложной помощи и другие темы.

Что это вы в интернетах сидите, наивные розовые единороги? Работать надо: акулы в костюмах заработали на вашем труде еще недостаточно миллиардов!

Foto: Алена Ценно при помощи ИИ

Война США и Израиля против Ирана продолжается уже неделю и вышла за его пределы. Армия обороны Израиля сообщила, что ударила по опорному району «Хезболлы» на юге Бейрута. Иран утверждает, что атаковал танкер у побережья Кувейта. Катар сообщил, что в четверг утром перехватил ракетную атаку, а в соседнем Бахрейне сообщалось о взрывах. Турция сообщала, что сбила иранскую ракету. В азербайджанском Нахичеване в аэропорту упал иранский дрон. Около Шри-Ланки американцы потопили иранский военный корабль.

Что происходит на Ближнем Востоке, и когда оно кончится?

Испанский премьер чуть ли не единственный глава большой европейской страны, который постарался отмежеваться от явного нарушения международного права американцами. Неуместная фронда или глас вопиющего в пустыне?

Военными действиями затронут безопасный доселе Дубай, где выходцев из Эстонии довольно много. Причем неожиданностью война оказалась не только для мирных сограждан, уехавших на каникулы, но и для эстонского министра обороны Ханно Певкура. Кто должен вывозить из региона конфликта сограждан и их семьи? И могла ли Эстония подготовиться к тому, что у ее жителей бывают разные паспорта?

Денег в бюджете больше не становится, и государство вынуждено сокращать услуги. Министерство социальных дел хочет предоставить отделениям экстренной медицины право отправлять пациентов домой после первичной оценки, если выясняется, что эта экстренная помощь им не нужна. Журналисты делятся опытом из травмпункта.

В банке LHV меняется руководство: с 1 апреля Кадри Кийсель отзывают с должности председателя правления. Новым председателем правления станет Эрки Килу, сообщила компания бирже. Как рассказал Äripäev Райн Лыхмус, он хочет молодого и голодного до успеха во главе своей компании и грозится рекордными дивидендами. Мы возвращаемся во времена пещерного капитализма или это нормально - идти по головам ради бизнес-показателей? Тезис со звездочкой: одну из немногих женщин-руководителей в банковском секторе Эстонии убирают прямо перед днем борьбы за гендерное равноправие.