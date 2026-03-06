Министерство иностранных дел организует дополнительные авиарейсы с Ближнего Востока

Если все пойдет по плану, в пятницу вылетят три спецрейса, которые доставят жителей Эстонии домой из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, Министерство иностранных дел организует дополнительные рейсы.
Foto: AFP/Scanpix
Первые три спецрейса для граждан Эстонии были полностью распроданы, и следующие три рейса поступят в продажу сегодня, сообщило Министерство иностранных дел. Зарегистрироваться на них и приобрести билет смогут все граждане Эстонии и члены их семей с эстонским видом на жительство, которые зарегистрировали свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты на странице Reisi Targalt.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По словам Маргуса Цахкна, возвращение находящихся на Ближнем Востоке эстонцев зависит от того, удастся ли Эстонии найти местных авиаперевозчиков и туроператоров, которым разрешено выполнять рейсы в кризисной зоне.
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.