Назад 06.03.26, 19:01 Министерство иностранных дел организует дополнительные авиарейсы с Ближнего Востока Первые три спецрейса, организованные Министерством иностранных дел для возвращения граждан Эстонии с Ближнего Востока, были полностью распроданы, и будут запущены новые рейсы.

Если все пойдет по плану, в пятницу вылетят три спецрейса, которые доставят жителей Эстонии домой из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, Министерство иностранных дел организует дополнительные рейсы.

Foto: AFP/Scanpix

Первые три спецрейса для граждан Эстонии были полностью распроданы, и следующие три рейса поступят в продажу сегодня, сообщило Министерство иностранных дел. Зарегистрироваться на них и приобрести билет смогут все граждане Эстонии и члены их семей с эстонским видом на жительство, которые зарегистрировали свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты на странице Reisi Targalt.