Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,44%6 732,15
  • DOW 30−1,08%47 436,48
  • Nasdaq −1,73%22 356,47
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,64
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,44%6 732,15
  • DOW 30−1,08%47 436,48
  • Nasdaq −1,73%22 356,47
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,64
  • 06.03.26, 19:01

Министерство иностранных дел организует дополнительные авиарейсы с Ближнего Востока

Первые три спецрейса, организованные Министерством иностранных дел для возвращения граждан Эстонии с Ближнего Востока, были полностью распроданы, и будут запущены новые рейсы.
Если все пойдет по плану, в пятницу вылетят три спецрейса, которые доставят жителей Эстонии домой из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, Министерство иностранных дел организует дополнительные рейсы.
  • Если все пойдет по плану, в пятницу вылетят три спецрейса, которые доставят жителей Эстонии домой из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, Министерство иностранных дел организует дополнительные рейсы.
  • Foto: AFP/Scanpix
Первые три спецрейса для граждан Эстонии были полностью распроданы, и следующие три рейса поступят в продажу сегодня, сообщило Министерство иностранных дел. Зарегистрироваться на них и приобрести билет смогут все граждане Эстонии и члены их семей с эстонским видом на жительство, которые зарегистрировали свою поездку в Объединенные Арабские Эмираты на странице Reisi Targalt.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.03.26, 13:44
Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству в 1000 евро на человека
Возвращение эстонцев с Ближнего Востока обойдется государству примерно в 1000 евро на человека. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, первый рейс вылетит из Омана завтра.
Новости
  • 05.03.26, 12:12
Застрявшие в Дубае финны завидуют эстонцам
Сотни застрявших в Дубае финнов критикуют действия своего МИДа и в качестве положительного примера приводят эстонцев, которые могут вернуться домой за 400 евро.
Новости
  • 05.03.26, 19:30
Эстонский спецрейс из Омана в Таллинн отложен
Поскольку аэропорт столицы Омана Маската перегружен, первый запланированный рейс из Маската в Таллинн вылетит не в четверг, а в пятницу.
Новости
  • 03.03.26, 18:58
Цахкна ведёт переговоры о вывозе граждан Эстонии с Ближнего Востока
По словам Маргуса Цахкна, возвращение находящихся на Ближнем Востоке эстонцев зависит от того, удастся ли Эстонии найти местных авиаперевозчиков и туроператоров, которым разрешено выполнять рейсы в кризисной зоне.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты
Ключевыми словами наступающей весны в Selveri Köök станут более умная упаковка, еще более широкий выбор вкусов и удобство. Обновились как внешний вид блюд, так и их содержание, а также появились новые позиции. В преддверии праздников в продажу поступят сезонные хиты.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
2
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
3
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
4
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
5
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
6
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»

Последние новости

Новости
  • 06.03.26, 19:01
Министерство иностранных дел организует дополнительные авиарейсы с Ближнего Востока
Новости
  • 06.03.26, 18:36
Цена на авиационное топливо подбирается к уровням времен энергетического кризиса
Биржа
  • 06.03.26, 17:53
С рынка труда США неожиданно исчезли 92 000 рабочих мест
Новости
  • 06.03.26, 17:17
Налог для богатых поссорил правительство Дании. «Это сделает нас беднее»
Mнения
  • 06.03.26, 17:03
Делов-то: злые старики правят миром, и в Дубае не скрыться. В банке LHV людоеды толкают акции вверх
Новости
  • 06.03.26, 16:25
Хейти Хяэль с партнерами инвестировал миллионы в газовый терминал в Риге
Новости
  • 06.03.26, 16:14
WP: Россия передает Ирану разведданные для ударов по американским военным объектам
Новости
  • 06.03.26, 16:02
Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Руководитель компании подал в отставку

Сейчас в фокусе

«Путешествие в Дубай было перелетом в сказку, посмотреть, как там нефтяные шейхи живут», – вспоминают туроператоры. На фото деловой центр города ночью 3 марта. По данным компании Mintel World, только в первые два дня войны на Ближнем Востоке Иран запустил около 400 ракет и примерно 1000 беспилотников в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Катара и Иордании.
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
Дислоцированный в Выру американский солдат Тэг вечером демонстрирует на танцполе местного паба свои навыки брейка. Его друзья тем временем играют в бильярд.
Новости
  • 05.03.26, 08:41
Американские военные оживили бизнес городка. «Здесь очень домашняя атмосфера!»
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
Эвакуированный из Дубая во Франкфурт пассажир оказался в центре внимания немецких телекамер; сегодня подобная картина повторится и в Эстонии. Эвакуационный рейс для финнов состоится в конце недели.
Новости
  • 05.03.26, 12:12
Застрявшие в Дубае финны завидуют эстонцам
Низкая ликвидность и, вероятно, ошибка привели к тому, что продавец акций Akola Group недополучил более 15 тысяч евро прибыли, которую получили покупатели.
Биржа
  • 05.03.26, 16:30
15 тыс. евро за одну секунду: покупатели акций литовской Akola Group сегодня могли неплохо заработать
Глава девелоперской компании Liven Андеро Лаур сказал в утренней программе, что в начале кризиса цены на вторичном рынке быстро снизились, тогда как цены на новые проекты остались на прежнем уровне.
Новости
  • 04.03.26, 18:33
Застройщик: покупатели охотятся за новыми квартирами, разница в цене между вторичным рынком и новостройками тает
Въезд на Линнасе теэ, где находится участок, принудительно отчужденный у R.K. Projekt OÜ.
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026