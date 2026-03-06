Налог для богатых поссорил правительство Дании. «Это сделает нас беднее»

«На кону мир во всем мире»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится ввести новые 10% пошлины на товары из ряда европейских стран, если те не поддержат его план по приобретению Гренландии. Пошлины начнут действовать уже с февраля и вырастут до 25% к июню.