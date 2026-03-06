Деловые ведомости
  • 06.03.26, 17:17

Налог для богатых поссорил правительство Дании. «Это сделает нас беднее»

В правительстве Дании разгорелся налоговый конфликт: глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен раскритиковал инициативу премьер-министра Метте Фредериксен о введении налога на имущество для богатых.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен скептически относится к плану своего партнера по коалиции, премьер-министра Метте Фредериксен, ввести налог на имущество для состоятельных граждан.
  • Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен скептически относится к плану своего партнера по коалиции, премьер-министра Метте Фредериксен, ввести налог на имущество для состоятельных граждан.
  • Foto: AFP/Scanpix
В интервью датскому деловому изданию Børsen премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что в случае переизбрания социал-демократы намерены ввести 0,5-процентный налог на имущество, превышающее 25 млн датских крон, или около 3,4 млн евро. Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен относится к этим планам с глубоким скепсисом.
