С рынка труда США неожиданно исчезли 92 000 рабочих мест

Фьючерсы на американские акции находятся в минусе непосредственно перед открытием бирж США.
Согласно данным Бюро трудовой статистики, опубликованным в пятницу, число занятых вне сельского хозяйства в прошлом месяце сократилось на 92 000 человек после сильного начала года. Аналитики ожидали, что вместо падения в феврале появится 50 000 новых рабочих мест, однако произошел неожиданный спад.
По словам генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, его удивила сдержанная реакция финансовых рынков на конфликт на Ближнем Востоке, и инвесторам может потребоваться еще несколько недель, чтобы понять реальные последствия событий.
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
Из-за напряженности на Ближнем Востоке инвесторы вновь ищут варианты безопасных активов. В анализе Reuters отмечается, что выбор непростой: традиционные «тихие гавани» ведут себя непредсказуемо. Золото переживает резкие колебания, а доллар, который в прошлом году был не в фаворе, заметно укрепился.
