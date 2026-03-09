Страны G7 могут задействовать стратегические запасы нефти

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет начали войну в Персидском заливе, не создав запасов нефти.
Foto: Reuters/Scanpix
Встреча проходит в сотрудничестве с Международным энергетическим агентством (IEA), и ее цель – отреагировать на напряженность на энергетическом рынке, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке, прежде всего войной с Ираном.
Цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель за считаные дни, если война на Ближнем Востоке с участием Ирана продолжится нынешними темпами. Пока ни США, ни Израиль, ни Иран не дали понять, что быстрое перемирие близко.
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
