  • OMX Baltic−0,19%312,4
  • OMX Riga−0,01%884,53
  • OMX Tallinn−0,33%2 061,78
  • OMX Vilnius−0,22%1 351,07
  • S&P 500−1,47%6 382,07
  • DOW 30−1,59%45 227,58
  • Nasdaq −1,97%20 986,75
  • FTSE 100−0,05%9 967,35
  • Nikkei 225−0,43%53 373,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • 27.03.26, 16:38

Делов-то: избрать дроны в Нарвское горсобрание! Трамп у Ирана крадет ураны

Трампу никак не вылезти из Ирана, а новый верховный лидер не спешит ему помогать. В Нарве очередные баталии за кресла в горсобрании, души и голоса горожан – по версии криминальной полиции один голос стоил 10 евро. Дроны над Ида-Вирумаа туда или обратно? Обсуждаем темы недели в подкасте «Делов-то!».
  • Foto: Алена Ценно при помощи ИИ
  • Foto: Алена Ценно при помощи ИИ
В студии журналисты ДВ Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин и специальный корреспондент в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
Центральная криминальная полиция предъявила подозрения депутату Нарвского городского собрания Олегу Еселюнасу – в нарушении свободы выборов и скупке голосов осенью 2025 года. В ноябре он перешел во фракцию Центристской партии из фракции Михаила Стальнухина. Корреспондент ДВ в Ида-Вирумаа Николай Андреев объясняет: если у перебежчика не взыграет совесть, очередной раунд «Игры престолов» на восточной границе может и не случиться. Или случиться, но только через год. Когда уже кончится вся эта нарвская свистопляска?
Дроны летят над нашей Аувере. Украинский беспилотник влетел в трубу и растревожил теории заговора. Откуда он летел и куда? Обсуждаем народные версии, а также энергетическую безопасность Эстонии. Хвалим ветряки за то, что яйца теперь лежат в разных корзинах, сокрушаемся по ГЭС и латышским ценам на электричество.

Как президенту США Дональду Трампу выпутаться из ближневосточной авантюры? Решится ли Белый дом на наземную операцию, а может попробует выкрасть у Тегерана его атомные ресурсы? И как быть с американским парламентом и медиа, которым заварушка вокруг Ирана нравится все меньше? Обсуждаем в студии.
О партии или хорошо, или ничего. В «Ээсти 200» то ли перевыборы руководства, то ли отказ от выборов вообще. Может ли воскреснуть громкий политический проект? И помогут ли ему соратники-реформисты?
Эти и другие темы обсуждаем в традиционном пятничном подкасте.
