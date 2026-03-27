Назад 27.03.26, 16:38 Делов-то: избрать дроны в Нарвское горсобрание! Трамп у Ирана крадет ураны Трампу никак не вылезти из Ирана, а новый верховный лидер не спешит ему помогать. В Нарве очередные баталии за кресла в горсобрании, души и голоса горожан – по версии криминальной полиции один голос стоил 10 евро. Дроны над Ида-Вирумаа туда или обратно? Обсуждаем темы недели в подкасте «Делов-то!».

Летают тут всякие... Хотя Аувере даже после такого работать не будет.

Foto: Алена Ценно при помощи ИИ

В студии журналисты ДВ Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин и специальный корреспондент в Ида-Вирумаа Николай Андреев.

Центральная криминальная полиция предъявила подозрения депутату Нарвского городского собрания Олегу Еселюнасу – в нарушении свободы выборов и скупке голосов осенью 2025 года. В ноябре он перешел во фракцию Центристской партии из фракции Михаила Стальнухина. Корреспондент ДВ в Ида-Вирумаа Николай Андреев объясняет: если у перебежчика не взыграет совесть, очередной раунд «Игры престолов» на восточной границе может и не случиться. Или случиться, но только через год. Когда уже кончится вся эта нарвская свистопляска?

Дроны летят над нашей Аувере. Украинский беспилотник влетел в трубу и растревожил теории заговора. Откуда он летел и куда? Обсуждаем народные версии, а также энергетическую безопасность Эстонии. Хвалим ветряки за то, что яйца теперь лежат в разных корзинах, сокрушаемся по ГЭС и латышским ценам на электричество.

Как президенту США Дональду Трампу выпутаться из ближневосточной авантюры? Решится ли Белый дом на наземную операцию, а может попробует выкрасть у Тегерана его атомные ресурсы? И как быть с американским парламентом и медиа, которым заварушка вокруг Ирана нравится все меньше? Обсуждаем в студии.

О партии или хорошо, или ничего. В «Ээсти 200» то ли перевыборы руководства, то ли отказ от выборов вообще. Может ли воскреснуть громкий политический проект? И помогут ли ему соратники-реформисты?

Эти и другие темы обсуждаем в традиционном пятничном подкасте.