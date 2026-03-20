  • OMX Baltic0,36%314,54
  • OMX Riga−0,17%896,2
  • OMX Tallinn0,43%2 078,72
  • OMX Vilnius0,22%1 369,4
  • S&P 500−0,76%6 556,55
  • DOW 30−0,5%45 789,82
  • Nasdaq −1,05%21 857,93
  • FTSE 100−1,34%9 928,51
  • Nikkei 225−3,38%53 372,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,25
  • 20.03.26, 16:09

Делов-то: паровозик из Ромашкова, авиакомпании, летящие в тартарары, и неприкасаемый Горхолл

Пока эстонские корабли не бороздят пространства Ормузского пролива, а поезда все никак не войдут в правильную европейскую колею, журналисты ДВ печалились: авиакеросин нынче дорог.
Делов-то: паровозик из Ромашкова, авиакомпании, летящие в тартарары, и неприкасаемый Горхолл
  • Foto: Алена Ценно
Глава МИД Маргус Цахкна заявил, что Таллинн готов обсуждать с США отправку своих военных в Ормузский пролив. Правда, речь пока не о конкретном решении, а о готовности обсуждать формат помощи. Впрочем, эксперты говорят, что возможность отправить в пролив хотя бы эстонский тральщик потребует минимум двух лет подготовки. Теперь у нас есть сильные карты на руках?
Иран тем временем бьет по газовой структуре, что грозит усугублением проблем с поставками газа. И цены уже подскочили - в четверг примерно на треть. И Еврибор, кстати, тоже растет. Что и говорить об авиакеросине! Мало того, что с конца февраля по середину марта было отменено около 30 тысяч рейсов только на Ближнем Востоке. Так ведь и скандинавская авиакомпания SAS заявила, что отменит не менее тысячи рейсов в апреле из-за резкого роста цены на топливо. Если кто-то куда-то и летит, то разве что в тартарары.
Неудивительно, что министр инфраструктуры Кульдар Лейс хочет строить железную дорогу. На этой неделе Эстония, Латвия и Литва объявили о совместном тендере на закупку региональных поездов для проекта Rail Baltic. А еще министр заявил, что планирует запросить у Европейского союза финансирование на строительство железной дороги до Хаапсалу. Когда перестанут летать самолеты, нас спасут поезда или денег в ближайшие годы у нас хватит разве что на паровозик из Ромашкова?

Тем временем девелопер недвижимости Liven готовится к первичному размещению акций, хотя продажи новых квартир замедлились, а ситуацию осложняет возможный рост процентных ставок. Алексей Шишкин побеседовал об этом с экспертом по недвижимости Марком Дербеневым.
Оживляют перспективы рынка недвижимости и политики: мэр Таллинна Пеэтер Раудсепп призвал снести Горхолл. Частный капитал не придумал, как сделать объект прибыльным, а вешать его финансирование на налогоплательщиков власти не хотят. Да и вообще в столице давно ничего масштабного не строилось. Но есть много “но”, говорят любители архитектуры.
За ближайшей границей тем временем привычно веют враждебные вихри, унесшие прославившегося доносом на Алексея Навального прокремлевского блогера Илью Ремесло в психиатрическую лечебницу. Накануне он внезапно выступил против Путина, в частности, назвав войну с Украиной «абсолютно тупиковой» и заявив, что она наносит большой ущерб экономике России. А заодно раскритиковал повальное отключение интернета. Пока одни эксперты делали из этого вывод, что элита готовится слить президента, а другие интерпретировали это как провокацию самих властей, сам блогер исчез и обнаружился в больнице.
Что это было? В подкасте обсуждали Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Алексей Шишкин.
