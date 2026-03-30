Отскок на низкой базе: ловушка для экономической политики

Начнем с контекста, без которого эти проценты превращаются в самообман. До «роста 2025-го» был спад: в 2024 году промышленное производство в целом снизилось на 4%. А еще раньше – провал 2023 года: минус 10,5% по промышленности и минус 9,8% по обрабатывающей. То есть мы сравниваем 2025 год не с нормой, а с просевшим дном.

Отскок на низкой базе устроен коварно. Он дает политически удобный сигнал: «меры сработали», «само рассосалось», «дальше оно само». И тут же возникает соблазн делать выводы на полшага вперед: раз пошло оживление, значит можно затягивать пояса сильнее, резать «лишние» программы, переносить решения «на потом», а в бюджетных прогнозах смелее рисовать рост поступлений.

Но промышленность – не фондовый индекс. Она не лечится одним удачным месяцем или красивой годовой цифрой. Даже когда статистика дает заметный плюс по концу года, это может выглядеть скорее как возвращение к дыханию после долгой паузы, а не как выход на беговую дорожку.

Не путать «стало хуже не так быстро» с разворотом

Опасность неверного чтения слабого роста в том, что он маскирует структуру проблем.

Годовой итог склеивает очень разные сюжеты. Обрабатывающая промышленность может расти, а энергетика – заметно проседать. И это не мелочь: энергия и ее цена – один из ключевых факторов конкурентоспособности именно «тяжелых» и энергоемких производств. Если в голове у политика «в среднем стало лучше», исчезает стимул разбираться, где именно лучше, а где трещит по швам.

Отскок часто означает не рост инвестиций и производительности, а нормализацию складов, разовый возврат заказов, восстановление после провалов логистики или ценовых шоков. Такие вещи быстро рисуют плюс, но не гарантируют продолжения. Промышленность легко «приподнять» статистически – и трудно поставить на устойчивую траекторию, если не решены базовые ограничения.

Наконец, слабый рост на фоне предыдущих падений часто скрывает простую реальность: уровень выпуска может оставаться ниже, чем был до серии спадов. Проценты «к прошлому году» не отвечают на главный вопрос: мы уже вернулись хотя бы к прежней полке или просто перестали падать?