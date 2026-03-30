Отскок на низкой базе: ловушка для экономической политики

Плюс в промышленной статистике звучит как хорошая новость. Но именно здесь легче всего перепутать временный отскок после провала с разворотом тренда. Цена ошибки – политика, которая начинает жить ожиданиями, а не реальностью, пишет журналист, автор проекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Лента новостей любит простые сюжеты: «промышленность пошла в плюс – значит, кризис позади». Свежая статистика ровно это и провоцирует: в 2025 году общий выпуск промышленной продукции в Эстонии вырос на 1,7%, а в обрабатывающей промышленности – на 3,1%.
Проблема в том, что такой плюс слишком легко прочитать как разворот. На деле это гораздо чаще отскок на низкой базе – и ошибка в чтении цифр может дорого обойтись экономической политике.
Плюс на табло не равен здоровью отрасли
Начнем с контекста, без которого эти проценты превращаются в самообман. До «роста 2025-го» был спад: в 2024 году промышленное производство в целом снизилось на 4%. А еще раньше – провал 2023 года: минус 10,5% по промышленности и минус 9,8% по обрабатывающей. То есть мы сравниваем 2025 год не с нормой, а с просевшим дном.
Промышленность – не фондовый индекс. Она не лечится одним удачным месяцем или красивой годовой цифрой.
Отскок на низкой базе устроен коварно. Он дает политически удобный сигнал: «меры сработали», «само рассосалось», «дальше оно само». И тут же возникает соблазн делать выводы на полшага вперед: раз пошло оживление, значит можно затягивать пояса сильнее, резать «лишние» программы, переносить решения «на потом», а в бюджетных прогнозах смелее рисовать рост поступлений.
Но промышленность – не фондовый индекс. Она не лечится одним удачным месяцем или красивой годовой цифрой. Даже когда статистика дает заметный плюс по концу года, это может выглядеть скорее как возвращение к дыханию после долгой паузы, а не как выход на беговую дорожку.
Не путать «стало хуже не так быстро» с разворотом
Опасность неверного чтения слабого роста в том, что он маскирует структуру проблем.
Годовой итог склеивает очень разные сюжеты. Обрабатывающая промышленность может расти, а энергетика – заметно проседать. И это не мелочь: энергия и ее цена – один из ключевых факторов конкурентоспособности именно «тяжелых» и энергоемких производств. Если в голове у политика «в среднем стало лучше», исчезает стимул разбираться, где именно лучше, а где трещит по швам.
Отскок часто означает не рост инвестиций и производительности, а нормализацию складов, разовый возврат заказов, восстановление после провалов логистики или ценовых шоков. Такие вещи быстро рисуют плюс, но не гарантируют продолжения. Промышленность легко «приподнять» статистически – и трудно поставить на устойчивую траекторию, если не решены базовые ограничения.
Наконец, слабый рост на фоне предыдущих падений часто скрывает простую реальность: уровень выпуска может оставаться ниже, чем был до серии спадов. Проценты «к прошлому году» не отвечают на главный вопрос: мы уже вернулись хотя бы к прежней полке или просто перестали падать?
Почему это опасно именно для политики
Когда слабый рост принимают за разворот, появляются три типовые ошибки.
Первая – завышенные ожидания бюджета. На словах «промышленность оживает» легко построить оптимистичные прогнозы по налоговым поступлениям и занятости, а затем закрывать разницу «точечными» решениями: ускоренными повышениями налогов, урезанием расходов, заморозками. В итоге мы сами же срезаем спрос и ухудшаем условия для инвестиций – и промышленность снова спотыкается.
Вторая – неверный выбор приоритетов. Если кажется, что рынок сам вытягивает производство, уходит мотивация заниматься скучными, но решающими вещами: доступной энергией и инфраструктурой, скоростью разрешительных процедур, предсказуемостью регулирования, экспортной поддержкой, качеством профобразования. Все это дает эффект не завтра, а через год-два. Отскок же создает иллюзию, что «не горит».
Третья – политическая коммуникация вместо индустриальной политики. «Плюс 3,1%» красиво звучит, но превращается в успокаивающий пиар, если за ним не стоит честный разговор: да, рост есть, но после провалов; да, оживление есть, но хрупкое; да, нужны решения, потому что без них следующий внешний шок снова отправит выпуск вниз.
И вот это – главный риск. Не то, что рост маленький. А то, что его используют как повод ничего не менять.
Как читать эти цифры без самоуспокоения
Нормальная интерпретация выглядит так: промышленность чуть оживает, но это не разворот – это отскок на низкой базе. Из этого следует простой вывод для политики: не праздновать «победу над кризисом», а пользоваться окном передышки.
Окно передышки – это момент, когда можно делать непопулярные, но структурно полезные шаги без паники и истерики: сокращать сроки разрешительных процедур и убирать бюрократические препятствия, закреплять предсказуемость правил, выстраивать долгосрочные стимулы для инвестиций, а не дергать отрасль налоговыми и административными сюрпризами каждые несколько месяцев. Если же мы объявим отскок разворотом, то потеряем этот короткий момент трезвости – и вернемся к привычной реакции спасать промышленность уже после очередного провала.
И последнее. В промышленной статистике опаснее всего не минус. Минус хотя бы заставляет думать. Опаснее слабый плюс, который разрешает не думать.
